Загострення на Донбасі: чи стане Україна ближчою до членства в НАТО

Сполучені Штати Америки розглядають можливість направлення військових кораблів до Чорного моря через напруженість між Росією і Україною. З такою назвою у CNN опублікували статтю.

Журналісти посилались на свої джерела у Пентагоні. За їхніми словами, це має стати чітким сигналом Москві: Вашингтон уважно стежить за ситуацією в регіоні.

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"Представник Пентагону також заявив, що Військово-повітряні сили США продовжать розвідувальні польоти в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для моніторингу за діяльністю військово-морських сил Росії та переміщенням військ у Криму", – мовиться у CNN.

Стягування Росією військ на кордон з Україною та порушення режиму тиші на Донбасі викликає серйозне занепокоєння в Білому Домі.

Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року. Відомо, що 5 українських військових вбили цього тижня. Це все дуже тривожні знаки,

– зазначила речниця Білого дому Джен Псакі.

Експерти з незалежного агентства розслідувань Conflict Intelligence Team встановили, що Кремль сторив окремий польовий військовий табір у Воронезький області за 250 кілометрів від українського кордону.

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Фото з супутника та дописи у соцмережах допомогли міжнародним розслідувачам з'ясувати: росіяни перекинули в цей табір вже кілька сотень одиниць військової техніки. Президент України, реагуючи на такі дії Кремля, закликав Організацію Північноатлантичного договору до активнішої підтримки нашої держави.

Хто готовий підтримати Україну на шляху до вступу в НАТО

Свою підтримку у вступі до НАТО Україні готові надати Литва та Латвія. Міністри закордонних справ балтійських республік заявили, що виступають за надання нашій державі плану дій щодо членства.

Готові підтримати Україну на цьому шляху і в Білому домі. Втім там наголошують: це рішення не залежить винятково від США.



Розташування російський військ біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу

"Це є прагненням України вже деякий час. Ми довгий час обговорюємо це з Україною. Ми їх сильно підтримуємо, ми з ними взаємодіємо, працюємо, щоб дати відсіч дестабілізуючим діям, але це рішення має ухвалити НАТО", – наголосила Псакі.

Зближення України і НАТО

Брязкання Росією зброєю на кордонах України сприяє більшому зближеню нашої держави та НАТО. І США можуть відіграти в цьому важливу роль, адже мають вплив на інших членів Альянсу.

Зараз дійсно є вікно можливостей. Для нової адміністрації США це була б перша перемога на дипломатичному фронті. Також це був би геополітичний прорив НАТО, яка б взяла на себе відповідальність за розвиток ситуації довкола Альянсу,

– пояснив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

Втім Києву не варто очікувати на швидке просування з планом дій щодо членства, бо всередині НАТО діють різнобіжні сили і частина учасників Альянсу, попри офіційну підтримку членства України, вважає це віддаленою перспективою, оскільки конфлікт на Донбасі залишається неврегульованим.

"Проблема не в тому, що Україна чи Грузія готові чи не готові. Проблема в тому, що деякі члени НАТО, особливо західної Європи, вони не готові до того, щоб вступити у пряму конфронтацію з Росією", – сказав Самусь.

За словами експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Миколи Капітоненка, прийняття України збільшить для них зобов'язання і ризики, адже Україну потрібно захищати. "А от що вони з цього отримають – питання відкрите", – він додав.

План дій – не запобіжник

Та й сам план дій щодо членства не є запобіжником від російської агресії. "План для членства став символом за ці роки, своєрідним маркером чогось євроатлантичних прагнень, але він не є гарантією безпеки", – відзначив Капітоненко.

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А поки НАТО висловлює свою нерішучість щодо членства України – в Росії вже здійнялася ціла істерика щодо такої перспективи. На провладних каналах і в соцмережах російські головні чиновники щедро сиплять погрози Києву і заявляють про перспективу повномасштабної війни на Донбасі. Але досвід інших пост-радянських республік, які вже стали членами НАТО, доводить: далі істерик Кремль не піде.