Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію, – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що активні загострення на Донбасі є частиною сценарію Росії. Він скерований на створення провокацій для того, щоб почати агресію проти України.

На думку Ентоні Блінкена, тривогу викликає те, що ймовірно Росія обрала не шлях дипломатії. Натомість політик пригадав, що Кремль створює провокації.

Зауважте Якщо Росія знову не нападе на Україну: Блінкен зустрінеться з Лавровим

Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію

Хоч Штати роблять все можливе для вирішення ситуації з допомогою дипломатії чи діалогу, та це не є шляхом Росії.

Включаючи те, що ви описали за останні 48 годин, це частина сценарію, який вже діє – створення хибних провокацій, щоб потім на них була відповідь на ці провокації, і потім, врешті-решт, вчинення нової агресії проти України,

– пояснив Блінкен.

Саме тому, на думку політика, важливо проливати світло на те, що відбувається. Адже:

"можливо це перемістить Росію на інший шлях;

ми маємо бути поінформовані фактами, і факти говорять про те, що не зважаючи на те, що Росія сказала останніми днями про відведення військ від кордону, цього не сталося;

навпаки – бачимо додаткові війська, які підходять до кордону".

У Москві раніше заяви Заходу називали проблемою сприйняття у партнерів. Також переконували, що немає планів нападу на Україну і що це захід стягує зброю в регіон і посилює напруженість.

Коротко щодо останніх дій Росії на Донбасі

18 лютого Ентоні Блінкен може знову зустрітись з Сергієм Лавровим. Це трапиться наступного тижня за умови, що Росія не почне нове вторгнення.

Протягом 17 – 18 лютого окупанти активно порушували режим тиші. Тільки 17 лютого бойовики 60 разів відкрили вогонь. Вони обстріляли дитячий садочок, школу та житлові будинки. 3 працівників дитсадка отримали контузію.

У цей день також поранення отримали 2 військових та 2 цивільних.

Станом на 18 лютого бойовики вже обстріляли Щастя та житловий будинок в селі Артема.

Ба більше, 18 лютого під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталось на КПВВ "Щастя", що в Луганській області.

Війни не сталося, але рано святкувати – дивіться відео