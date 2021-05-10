Напруга в Ізраїлі продовжує зростати: очікується нове загострення конфлікту

В Ізраїлі спалахнули нові сутички напередодні маршу націоналістів до Дня Єрусалиму. Конфлікт триває вже понад тиждень, а з 7 травня 2021 року в Ізраїлі відбулось активне протистояння між палестинцями та силами безпеки.

Конфлікт почався з виселення арабських сімей з одного з районів Східного Єрусалиму. Ізраїльський уряд тоді заявив, що це лише суперечка між приватними сторонами.

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Однак виселення палестинців обурило мусульманську спільноту не тільки в самому Ізраїлі, а й за кордоном. В самій же країні почались силові протистояння. В результаті зіткнень з силами безпеки за 3 дні постраждало понад 200 людей, десятки з яких – ізраїльські правоохоронці.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, він провів нараду з силами безпеки, щоб не дозволити дестабілізувати ситуацію в Єрусалимі.

Ми продовжимо дотримуватися принципу свободи віросповідань на своїй території, але будемо рішуче відновлювати порядок та не допустимо жорстких порушень,

– наголосив прем'єр.

Сполучені Штати Америки занепокоєні ситуацією в Єрусалимі. Білий дім закликав владу Ізраїлю до врегулювання конфлікту. Там застерегли, що виселення палестинських сімей може призвести до ескалації, але водночас засудили радикальні дії мусульманських бойовиків.

Міжнародна спільнота висловила стурбованість

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй проведе екстрене засідання, щоб обговорити ситуацію в Єрусалимі. В ООН висловили стурбованість сутичками в Єрусалимі та закликали владу Ізраїлю зупинити виселення палестинців згідно з міжнародним гуманітарним правом.

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"Враховуючи тривожну ситуацію, ми хочемо підкреслити, що Східний Єрусалим залишається частиною окупованої палестинської території, на якій діє міжнародне гуманітарне право.

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Тож Ізраїль не може насаджати своє законодавство на цій території та не може конфіскувати приватну власність у Східному Єрусалимі, щоб виселити палестинців з їхніх будинків. Ми можемо розцінити це як військовий злочин", – наголосив речник управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілль.

Палестинці обстріляли ракетами територію Ізраїлю

Бойовики радикального руху ХАМАС – основного супротивника Ізраїлю на Близькому Сході – запустили 3 ракети в бік південної частини країни. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах бойовиків у Секторі Гази.

Також сталося кілька нападів на прикордонників Ізраїлю поблизу палестинського кордону. Ізраїльські солдати відбили атаку. На тлі зростання напруги очільник генерального штабу наказав посилити сили безпеки як на кордоні, так і в самому Єрусалимі та подякував військовим за вдалу операцію.

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"Це було вдале запобігання нападу, який міг стати набагато масштабнішим та змінити ситуації по всій країні. Ізраїль з розумом оцінює ситуацію в Єрусалимі та Секторі Газу. Це була оперативна операція, і ви заслуговуєте на вдячність за виконану роботу", – відзначив начальник генерального штабу Ізраїлю Авів Кочаві.

Обурення мусульманських країн

Ситуація в Єрусалимі обурила безліч мусульманських країн світу. Переселення палестинців та жорсткі дії Ізраїлю проти протестувальників засудили в:

Ірані;

Йорданії;

Туреччині;

Катарі.

Їх назвали провокацією для мільйонів мусульман по всьому світу. Мітинги на підтримку палестинців відбулись в Йорданії та Туреччині. Йорданці закликали уряд скасувати мирну угоду з Ізраїлем.

Ми протестуємо на знак солідарності з нашими людьми в Єрусалимі. Цей конфлікт є ідеологічним та ми залишимося солідарними з палестинцями, поки окупант не звільнить захоплені території,

– зауважив протестувальник Ісмайїл аль-Гренаві.

Верховний суд Ізраїлю відклав справу про виселення палестинських сімей. Водночас Нетаньяху наголосив, що країна продовжить відновлювати місто, маючи на увазі єврейські поселення в деяких районах Палестини.

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Ізраїльський прем'єр також виступив на захист поліцейський, назвавши їхні дії необхідними заради збереження спокою. Водночас попри напружену ситуацію в Ізраїлі, відбудуться найбільші за всю історію країни військові навчання, які охоплять всі регіони країни.