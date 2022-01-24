Загроз національній економіці немає, – Шмигаль пояснив ситуацію з курсом і резервами

Денис Шмигаль заявив, що на тлі нагнітання інформації про напад Росії, загроз національній економіці немає. Ситуація в Україні є стабільною.

Дестабілізацію економіки може спричинити лише дезінформаційний тиск, інших чинників – немає. Про це прем'єр-міністр заявив на брифінгу після засідання РНБО.

Сьогодні у нас один з найвищих золотовалютних запасів – 30 мільярдів і понад 100 мільйонів доларів на рахунках. Це дозволяє нам управляти ситуацією та стабільністю валютного курсу,

– наголосив урядовець.

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