Загроз національній економіці немає, – Шмигаль пояснив ситуацію з курсом і резервами
24 січня 2022 , 19:14Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Денис Шмигаль заявив, що на тлі нагнітання інформації про напад Росії, загроз національній економіці немає. Ситуація в Україні є стабільною.
Дестабілізацію економіки може спричинити лише дезінформаційний тиск, інших чинників – немає. Про це прем'єр-міністр заявив на брифінгу після засідання РНБО.
Сьогодні у нас один з найвищих золотовалютних запасів – 30 мільярдів і понад 100 мільйонів доларів на рахунках. Це дозволяє нам управляти ситуацією та стабільністю валютного курсу,
– наголосив урядовець.
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