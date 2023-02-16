Провокації з Білорусі, обстріли позицій ППО: що окупанти готують на 24 лютого

Отже, прогноз напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Виходити треба з того, що недоімперія, через свою людоїдську природу і культуру смерті, практично не чутлива до втрат.

Нова атака буде по позиціях ППО

Зараз вони втрачають по 800 і більше людей на добу й нічого! Ні масового засудження варварської війни, що розв'язали проти України, ні навіть спроб щось змінити в тактиці бойових дій.

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Натомість недоімперія вкрай болісно ставиться до поразок, які не можна приховати. Навіть відсутність просування, з урахуванням російської істеричної манії величі, сприймається як поразка. Саме тому тамтешні пропагандисти й співають про якісь проривні наступи аж на кілометр.

А ще вожді недоімперії – фетишисти, забобонні фаталісти та шалені нумерологи. Тому постійно танцюють навколо дат, збігів, символів та прикмет.

Відповідно, на дату вторгнення Кремлю на чолі з валізним фюрером необхідно щось, що можна втюхати електоральному клієнту за військовий успіх.

Виходячи з цього, у двадцятих числах лютого слід чекати ракетно-дронової атаки, причому, помітна частина ударів буде зроблена по наших позиціях ППО – ПРО. Тому що зараз агресор намагається активно виявляти ці позиції. Логічно, що після цього буде спроба ворога підняти в повітря авіацію і відбомбити наші укріплення на фронтах та мирні міста. Гарантовано, що для багатьох путінських літунів ця спроба виявиться останньою. Саме для цього союзники терміново везуть нам комплекси ППО.

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На річницю вторгнення можливі провокації з Білорусі

Одночасно на Донбасі, а також на південь у бік Запоріжжя та Миколаєва масово кинуть сили з мобілізованих за великої кількості старої, але рухомої та стріляючої бронетехніки. Чекаю на провокації з боку Білорусі:

або позначення переходу держкордону,

або обстріли нашої території.

Все це задля відвертання уваги українських сил оборони.

Росія проситиме про припинення бойових дій

Максимум, чого може досягти агресор, за моїми оцінками, це те, що наші відійдуть із Бахмута та Вугледару, а також можуть здійснити тактичні відходи глибиною 5 – 10 кілометрів на інші напрямки. Це не катастрофа, бо там маємо підготовлені оборонні позиції.

Далі місяць – два будуть запеклі позиційні бої, в яких завдання ЗСУ максимально виснажити супротивника. Після цього мають підійти наші підготовлені та екіпіровані на Заході резерви. На танках НАТО та іншій бронетехніці при значно посиленій підтримці авіації. Передбачається, що це забезпечить справжні, на 30 – 50 кілометрів, прориви фронту та звільнення наших територій як на Донбасі, так і на півдні у бік Азовського моря та Криму.

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Це стане основою для переговорів про припинення бойових дій. Зауважте – не про припинення війни. Не факт, що ці переговори завершаться якимось результатом, але те, що вони відбудуться – практично неминуче.