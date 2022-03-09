Загроза авіаудару в Сумах: у місті лунають сирени

У Сумах – чергова повітряна тривога. У місті лунають сирени. Усіх людей закликають перейти в укриття. Таку інформацію оприлюднили о 21:41 9 березня.

Як зауважили у Сумській обласній військовій адміністрації, в місті існує загроза авіаційного або ракетного удару. Тому не залишайте укриття, поки не почуєте повідомлення про відбій. Це може врятувати Вам життя.

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Що слід робити, якщо Ви почули сирену

Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка надійшла.

Швидко одягнутися.

Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.

Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.

Додамо, що повідомлення про відбій пролунає на каналах і ресурсах Сумської обласної та Сумської міської рад.

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