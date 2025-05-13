Була загроза балістики: в низці областей оголошували повітряну тривогу

Вранці 13 квітня в частині областей України оголошували повітряну тривогу. Була загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Повітряна тривога 13.05.2025

Об 11:31 Повітряні сили попередили про загрозу застосування Росією балістичного озброєння з півдня. Тривогу оголосили в Запорізькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях.

Моніторингові спільноти писали про ймовірний пуск ракет "Іскандер" або з С-300 / С-400.

Де зараз повітряна тривога: дивіться інтерактивну мапу

Станом на 11:50 офіційних повідомлень про ворожі пуски ракет не було. Вже об 11:53 почалися відбої тривоги.

Об 11:55 Повітряні сили написали про відбій загрози застосування балістичного озброєння.