Військовий експерт пояснив, для чого білорусі закупляти пакети для тіл військових

білорусь може закупляти мішки для трупів через цілком логічні та зрозумілі причини. Вони не обов'язково пов'язані із потенційним вторгненням до України.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він припускає, що мішки для трупів білорусь може закупляти не для вторгнення проти України. Хоча можливо все.

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Навіщо білорусі купляти мішки для трупів

За словами Жданова, білорусь вже в 13 раз продовжила так звану раптову перевірку бойової готовності. Ці навчання триватимуть до 31 липня.

Він наголошує, що під час військових зборів завжди збільшується ризик травматизму та загибелі особового складу. Тому цілком реально, що вони поповнюють відповідні запаси.

Утім, потрібно розглядати усі варіанти. Може бути, що ці мішки для трупів закуповують для наслідків потенційного вторгнення білоруської армії до України. Жданов вважає, що така ймовірність існує.

Цілком можливо, що вони просто поповнюють запаси. Хоча не виключаю, що може колись лукашенко наважиться віддати наказ на вторгнення білоруської армії. Загроза – 50 на 50. Але для лукашенка це буде найгірший наказ у житті, – зазначив Олег Жданов.

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Нагадаємо, за даними журналістів, білорусь збирається закупити тисячу мішків для транспортування трупів. Вони оприлюднили відповідь компаній на такий запит від міноборони країни.

25 липня з боку білорусі прилетіли 2 безпілотники на Волинь, які проводили повітряну розвідку. Силам ППО вдалося знищити обидва ворожі апарати. Однак уламки пошкодили один з житлових будинків: 1 людина загинула, ще 5 – постраждали. Серед них – 3 дітей.