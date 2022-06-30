Лукашенко сподівається ще пережити Путіна, – Піонтковський дав прогноз щодо Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається викручуватися перед Путіним у своїй політиці. Він сподівається ще пережити свого російського партнера.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, він стежить за Лукашенко вже 30 років, і самопроголошений президент Білорусі завжди намагається викручуватися, щоб зберегти свою владу. Це було і перед Єльциним, і перед Путіним.

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Чи хоче Лукашенко напасти на Україну

Лукашенко кожного року приїжджав до Москви, підписував все нові документи про "кінцеве об'єднання" двох держав, випивав чарку горілки. Але це все маячня. Лукашенко не готовий змінити статус диктатора на простого секретаря "мінського обкому".

Саме у такому ключі Лукашенко буде діяти у питанні війни проти України. Він не хоче воювати, бо це для нього небезпечно.

Мій прогноз – він буде робити все що завгодно, говорити дикі промови, вимагати дати йому ядерну зброю. Але війська до України він не кине, – наголосив Андрій Піонтковський.

Насамперед це буквально небезпечно для нього самого, адже за соціологічними опитуваннями близько 80% білорусів не підтримують ідею нападу їхньої армії до України.

Та й сам Лукашенко, як вважає Піонтковський, збирається ще пережити Путіна. Коли російського диктатора судитимуть на процесі воєнних злочинців, то самопроголошений президент хоче бути там лише свідком.

Попри це, Кремль намагається всіляко втягнути Білорусь до війни. Яскравий приклад – нещодавні ракетні обстріли, коли російські літаки влітали у повітряний простір Білорусі та гатили по Україні. Тоді ЗСУ не піддалися на провокацію і не завдавали ударів у відповідь.

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Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, у Білорусі вивчають можливості проведення прихованої мобілізації. Також там попереджають про високу загрозу авіаційних та ракетних ударів з Білорусі. Тому в жодному разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.