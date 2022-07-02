У нас має бути особлива готовність, – Садовий відкрив деталі наради про загрозу з Білорусі

У Львові провели нараду щодо загрози з боку Білорусі. Ситуація контрольована, але місто має бути готовим до будь-якого розвитку подій.

Про це 24 каналу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, Білорусь постійно штовхають до нападу на Україну. Тому Львів має бути особливо готовим до будь-яких потенційних загроз.

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На нараді зібралося військове та цивільне керівництво міста. Вони обговорювали, наскільки Львів готовий до можливої оборони та як функціонуватиме місто під час кризових ситуацій. Відомо, що в кожному з районів працюватимуть штаби оборони.

Серед інших важливих питань – готовність міста до опалювального сезону (якщо будуть проблеми з газом – способи їх вирішення), запаси продовольства тощо. За словами пана Садового, Львів має бути готовим до будь-якої кризової ситуації.

На сьогодні в нас немає іншої цілі, ніж перемога у війні. Тому повинні мати максимальну готовність, бо ситуація може змінюватися в кожну секунду. Військові якісно роблять свою роботу, а наше завдання – максимально їм допомагати,

– наголосив Андрій Садовий.

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Готуємо школи до відкриття на 1 вересня

Зараз в місті посилено працюють над тим, щоб відкрити школи до 1 вересня. Саме тому для переселенців шукають нові варіанти житла та перебудовують різні локації, влаштовують додаткові якісні сховища. Роботи дійсно багато.

Садовий наголошує, що обов'язок Львова – організувати безпечні умови для усіх українців, які приїхали сюди через війну, яку розв'язала Росія.

У Харкові, Одесі, Миколаєві ситуація набагато складніша, ніж у Львові. Але тут ми приймаємо кожного дня поранених, опікуємося переселенцями. Наш обов'язок, щоб вони були в безпеці. Поки вони тут, їхні чоловіки, брати та діти воюють на передовій,

– зазначив Андрій Садовий.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Білорусь розмістила близько 7 батальйонів поблизу кордону з Україною. У такий спосіб вони сковують війська Збройних Сил, які могли б вже воювати проти російських окупантів на Сході.