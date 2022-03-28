Російські окупанти готуються завдати удару по Україні з Білорусі. ЗСУ готуються до такого сценарію та готові дати відсіч ворогу.

Російські окупанти хочуть розширити фронт. Ворог готується завдати удару по Україні з Білорусі.

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Розвідка з Білорусі

У Гентштабі повідомляють, що ймовірність залучення білоруських військ до війни в Україні досі залишається високою. Ворог веде повітряну розвідку на напрямках Ковель, Вараш, Сарни.

Також наші герої зафіксували підвезення до населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Искандер-М".

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