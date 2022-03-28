Загроза з Білорусі не зникла, ворог проводить повітряну розвідку, – Генштаб
28 березня 2022 , 02:29Читать новость на русском
Джерело:Гентштаб ЗСУ
Російські окупанти готуються завдати удару по Україні з Білорусі. ЗСУ готуються до такого сценарію та готові дати відсіч ворогу.
Російські окупанти хочуть розширити фронт. Ворог готується завдати удару по Україні з Білорусі.
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Розвідка з Білорусі
У Гентштабі повідомляють, що ймовірність залучення білоруських військ до війни в Україні досі залишається високою. Ворог веде повітряну розвідку на напрямках Ковель, Вараш, Сарни.
Також наші герої зафіксували підвезення до населеного пункту Калинковичі ракет до ОТРК "Искандер-М".
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