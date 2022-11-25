Чи уникне Україна тотального блекауту після нового ракетного шквалу

Секретар РНБОУ Олексій Данілов вважає, що ракет, якими агресор руйнує нашу інфраструктуру, у нього залишилося на три – чотири масовані удари.

Стратегія виживання

За моєю арифметикою виходить, що більше – чотири – п'ять, якщо нічого не зміниться. Але це не принципово.

Варте уваги Лукашенко з Пєсковим завили в унісон: що ховається за погрозами пішаків Путіна

Важливо, що агресор накопичує ракети для удару сім – десять днів. Тому якщо ми встигатимемо ліквідувати руйнування чергового удару швидше, ніж за тиждень, то наша енергосистема вистоїть доти, доки у недоімперії практично закінчаться ракети. А якщо лагодитимемо довше тижня, то руйнування почнуть накопичуватися. І тоді блекаут, коли у великих містах зникнуть майже всі блага цивілізації, неминучий.

Сьогодні наші енергетики – честь їм і хвала! — долають наслідки ракетних ударів за кілька діб. Отже, ситуація зовсім не безнадійна, впадати в паніку явно рано. Однак якщо в Росію поставлять іранські ракети у великій кількості, то становище різко погіршиться.

Надія на друзів

Недоімперія не може зруйнувати нашу генерацію електроенергії, оскільки її основу становлять атомні станції. Тому вона прицільно б'є по розподільних підстанціях, їх знищення змушує нас тимчасово обмежувати потужність АЕС.

У зв'язку з цим важливо, яку допомогу нададуть наші партнери. Річ у тім, що трансформаторні станції, які використовуються у нас, – це техніка часів Союзу. На Заході такої давно не випускають. Але там можуть виготовити все, що завгодно, на наше замовлення.

Цікаве Під Бахмутом розгортається інтрига, яка дозволить місту видихнути

Запит з нашого боку давно надійшов. Партнери працюють. Дуже сподіваюся, що допомога надходитиме не лише у вигляді комплектуючих – трансформаторів, ізоляторів, електроніки для управління, а й у вигляді підстанцій у зборі. І тоді їх можна буде встановлювати замість зруйнованих швидко й не на колишньому місці, а трохи осторонь, щоб ворог не мав змоги бити по попередніх координатах.

Головне – пам'ятати, що прагнення занурити нас у темряву – це безсила злість. Спроба зруйнувати Україну – фактичне визнання, що недоімперія не може перемогти нас на полі бою і захопити Україну.

Радимо – які три сценарії відключення світла в Україні можуть задіяти: дивіться відео