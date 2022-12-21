Білорусь чи її територію досі можуть залучити до атаки, – ДПСУ про ситуацію на кордоні

Російська ПВК "Вагнера", імовірно, готується до імітації обстрілу з боку України території Білорусі. Втім, кордон з останньою перебуває під надійною охороною українських військ.

Ситуація на ділянці кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Обстановка на українсько-білоруському кордоні

Білорусь і Росія останнім часом намагаються нагнітати ситуацію на цьому напрямку. Це відбувається шляхом розгортання "регіонального угруповання військ союзної держави".

Це й раптова перевірка боєготовності підрозділів Білорусі, і ті спільні навчання, які проводять Росія та Білорусь. У межах цих навчань відбувається й перекидання певних підрозділів,

– пояснив речник ДПСУ.

Водночас він запевнив, що Україна не виключає того, що або з території Білорусі відбудеться повторне вторгнення, або ж підрозділи Білорусі долучаться до відкритої війни, розв'язаної Росією.

"Ми добре пам'ятаємо 24 лютого, звідки заходили підрозділи Росії. Ми добре бачимо, як Росія тисне на Білорусь, щоб вона долучилася до цієї війни. Тому ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", – наголосив Андрій Демченко.

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Кордон під надійною охороною

Також спікер прикордонного відомства запевнив, що в оборонному плані максимально укріплений, наскільки це можливо. Мовиться як про лінію кордону, так і в прикордонні.

Для того, щоб і підрозділи Державної прикордонної служби, що перебувають там, і додаткові підрозділи сил оборони, які також посилюють кордон з Білоруссю, мали можливість дати адекватну відповідь будь-кому, хто спробує зайти на нашу територію з цього напрямку,

– акцентував Андрій Демченко.

Водночас він запевнив, що поряд з самим кордоном значних скупчень ворожих військ немає. Водночас ще раз наголосив, що цей напрямок можуть залучити до атаки на Україну.

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