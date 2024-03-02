Риторика Кремля зрозуміла, – Гуменюк сказала, чи є загроза з Придністров'я
Останнім часом активно обговорюють можливість відкриття Росією другого фронту з боку невизнаного Придністров'я. Кремль дійсно має там військовий контингент, але зараз він не такий боєздатний, як хотілося б країні-агресору.
Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона оцінила ризик для України з боку Молдови та розповіла про поточну ситуацію на кордоні.
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Ситуація під контролем
Гуменюк запевнила, що Україна чітко знає та відстежує загальний стан та кількість військового контингенту на території невизнаного Придністров'я. З українського боку державний кордон й на проблемних напрямках та ділянках, й вздовж всієї Молдови укріплений та надійно охороняється.
Переходи, які могли б бути використані, як ворота для диверсійно-розвідувальних груп, перекриті ще від початку повномасштабного вторгнення,
– мовила речниця ОК "Південь".
За її словами, охорона та оборона на цьому напрямку організовані відповідно до класичної правильної виваженої схеми.
Навіщо Москва розхитує ситуацію у Придністров'ї
Москву коробить від того, що з кожним днем її вплив на ситуацію у світі стає дедалі слабшим. Зараз Кремль робить різні вкиди та чимдуж намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові. Водночас Україна разом з молдовськими партнерами продовжує йти цивілізованим шляхом у правильному напрямку.
Щодо Придністров'я і його блокади – риторика Кремля досить зрозуміла,
– зауважила Гуменюк.
Українська влада неодноразово підкреслювала, що росіянам для того, щоб активізувати війська, які перебувають на Придністровському відтинку, треба докласти багато зусиль. Адже вони звикли до того, що перебувають фактично в закордонному відрядженні, отримують додаткове грошове забезпечення, мають поблажливий клімат.
"Тепличні" умови розслабили цей контингент,
– додала речниця ОК "Південь".
За її словами, наспівування Кремля про те, що там нібито зосереджений "надзвичайний" потенціал зброї, який не дає спокою всій Європі, в результаті призвів до того, що відпрацьовуючи наступні свої наративи, росіяни намагаються хоч якось активізуватися і проводити навчання.
"Потенційна загроза" з боку Придністров'я: що відомо
- У так званому Придністров'ї вдень 28 лютого на з'їзд зібралися місцеві "депутати" усіх рівнів. Вони попросили Москву про допомогу нібито через "економічну блокаду" з боку Молдови.
- У Молдові відреагували на провокаційні заяви так званої "влади" невизнаного Придністров'я. Там запевнили, що наразі немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у цьому регіоні Молдови.
- У зв'язку з цими подіями Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови. Лідери обговорили події у Придністров'ї та спроби Росії дестабілізувати становище там.