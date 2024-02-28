В ISW оцінили загрозу для України від Придністров'я

Аналітики з Інституту вивчення війни оцінили загрозу для України з боку так званого Придністров'я. Також вони вказали на наслідки провокації Росії з прольотом дрона над територією Молдови.

За даними української сторони, у розпал чергової дронової атаки на Україну у ніч проти 27 лютого російські безпілотники залетіли у повітряний простір Молдови. Міністерство оборони цієї країни це заперечує.

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В ISW проаналізували ситуацію в Придністров'ї

Аналітики вважають, що події, які відбуваються у Придністров'ї, навряд чи несуть військову загрозу для України. Проте вони з високою ймовірністю вплинуть на перспективи європейської інтеграції самої Молдови. І політ російського безпілотника у небі над Молдовою має наслідки для суверенітету цієї країни значно більші, аніж несе загроз для України.

Так, на думку Інституту вивчення війни, російські сили в окупованій частині Молдови не можуть створити серйозної військової загрози для України, якщо не отримують підкріплень. А наразі видається так, що Росія не здатна переправляти його туди швидко і в серйозних масштабах.

ISW не спостерігає жодних чітких ознак російських військових підготовок до втручання в Придністров'я чи Молдову загалом. Політ безпілотника над повітряним простором Молдови має більше прямих наслідків для суверенітету Молдови, ніж для безпеки України,

– мовиться в повідомленні.

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