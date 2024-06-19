Росіяни можуть створити загрозу для Харкова в найближчі пів року, – комбат 3-ї штурмової

Дмитро Кухарчук розповів, якою може бути мета окупантів у Харківській області. Він також пояснив, якою є загроза для Харкова.

Командир другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук сказав у інтерв'ю УП, що, згідно з розвідувальними даними, окупанти у Харківській області хочуть створити 20-кілометрову зону, щоб унеможливити наступ українських підрозділів на Білгородщину і на інші сусідні області. За словами бійця, це не значить, що вороги не пішли б далі, пише 24 Канал.

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Яка мета росіян на Харківщині

Дмитро Кухарчук розповів, що питання ще у такому терміні як розвиток успіху. Він пригадав, що під час Бахмутської наступальної операції йому ставили задачі на взяття взводного опорного пункту, а виходило так, що бійці під вечір брали ротний опорний пункт.

Два відділення заскочили на взводний опорний пункт. Противник побачив це і почав тікати. В даній ситуації що я міг зробити? Я міг почекати, підтягнути додаткові сили. У мене було ще два відділення. В результаті три відділення взяли весь ротний опорний пункт,

– пригадав військовий.

Тобто він пояснив, що можна було б очікувати, що противник просунеться на 20 кілометрів і не піде далі.

"Але противник, якщо не відчує спротиву, дійде до Дніпра і далі. Тому будь-який план – це план-мінімум", – уточнив командир.

Які є загрози від росіян для Харкова

Дмитро Кухарчук розповів, що загроза для Харкова існує. Щоправда, в найближчій перспективі він її не бачить.

У найближчий місяць для міста Харків я не бачу загрози, а в найближчі пів року – бачу,

– сказав командир другого батальйону Третьої штурмової бригади.

У відповідь на питання, що нас чекає попереду, військовий сказав: "… дай Бог, щоб були якісь чорні лебеді, які пролетять і все-таки матимуть силу для якихось змін".

Оті тенденції, які існують сьогодні, нам нічого хорошого не передвіщають. Тенденції можуть змінюватися, але на сьогодні вони негативні. Проте я думаю, що у нас ще є запал для боротьби, і є багато людей, які готові боротися,

– запевнив військовий.

Він додав, що просто так ворогу Україну ми не віддамо. Також він закликав хохлів прокидатися і ставати українцями.