Загроза для Сумщини зберігається: що могли задумати росіяни

Ворог на території Сумської області задіював свої диверсійно-розвідувальні групи, які мали на меті декілька завдань. Діяльність ДРГ там продовжується протягом декількох місяців. Вже спростована українським військовим керівництвом інформація про те, що росіяни захопили село Рижівка на Сумщині. Росія мала на меті посіяти паніку, створити картинку, що вже панує в Сумській області.

Так прокоментував 24 Каналу події довкола Сумщини керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, підкресливши, що цю мету росіяни не досягли, однак загроза для цієї області з боку ворога досі існує. Військовий експерт розповів, які саме завдання ставить перед російськими ДРГ їхнє керівництво.

Дивіться також "Тіктокери зайшли в порожнє село": російські добровольці висміяли окупантів за "взяття" Рижівки

Перше завдання – проведення розвідки на місцевості, аби встановити, де перебувають українські об’єкти оборони, які неможливо побачити з повітря.

– проведення розвідки на місцевості, аби встановити, де перебувають українські об’єкти оборони, які неможливо побачити з повітря. Друге завдання – викриття вогневих позицій українських військ для наступальних дій.

– викриття вогневих позицій українських військ для наступальних дій. Третє завдання – створення передумов для буферної зони, витіснення певних позицій наших військ внаслідок того, що вони завдавали удари артилерією і мінометами.

"Були випадки, коли російські ГРУшники відправлялись з навчальних закладів на Сумщину, їм ставили завдання, що потрібно проникнути на українську територію, виконати певні завдання і успішно повернутися, ще й, можливо, захопивши когось з полонених", – розповів Мусієнко.

На Сумщині в складі ДРГ могли бути кадирівці

В цьому випадку ДРГ могла складатися в тому числі із кадирівців, які перебували в Курській області і зайшли в Україну, щоб зняти черговий пропагандистський ролик. Мусієнко озвучив, що зробивши це, "тіктокери" одразу вийшли з Сумщини, тому що були виявлені ЗСУ і витіснені вогнем. Діяльність ДРГ на цій території продовжується протягом декількох місяців, українські сили оборони дають відсіч.

ДРГ бувають різні (менші, більші), бувають бойові зіткнення, які мають локальний характер і вдається швидко відбитися і росіяни тікають назад на територію Курської області. В Білопільській громаді фіксувалися активні дії ворожих ДРГ ще взимку, потім і навесні. Цьому передували масові обстріли, Білопільська ОТГ евакуйовувалася. В більшості цих прикордонних сіл немає людей,

– розповів Мусієнко.

Загроза на Сумщині зберігається

Керівник Центру військово-правових досліджень акцентував увагу, що військова присутність ворога на кордоні з Україною біля Курської області спостерігається, а загроза для Сумщини існує досі. Є пересування ворожих військ (підрозділи кадирівців, спецпризначенців, піхотинців).

"Раніше їм було простіше, бо фіксувалися в 2 – 3 точках: Суджа, Гайворон, Білопілля. Туди дістають HIMARS, тому вони вимушені перекидати свої підрозділи. Як показав досвід місячної давності, тоді активність ворога була так само доволі серйозною на території Курської області, але вони перекинули свої сили для залучення в боях на Харківщину, адже зазнали втрат. Зараз, ймовірніше, пріоритетним напрямком для них зберігається Харківська область", – вважає Мусієнко.

Більше про ситуацію на Сумщині