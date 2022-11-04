Єдиний льодовик в Африці зникне через 30 років, – вчені

4 листопада 2022 , 13:28
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Джерело:

UNESCO

10% усіх льодовиків Землі так чи інакше зникнуть вже до 2050 року. Дослідження показують, що цей процес уже невідворотний, і брили льоду розтануть у будь-якому випадку.

Льодовики в усьому світі, зокрема й на африканському континенті, можуть зникнути за кілька десятиліть. Науковці склали список локацій, на яких розтане лід, зокрема й на найвищій точці Африки – Кіліманджаро.

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Чому льодовики тануть

Лід на вершинах об'єктів танутиме незалежно від того, чи боротимуться з глобальним потеплінням. До списку об'єктів ЮНЕСКО входять 50 локацій, на яких знаходиться 18,6 тисячі льодовиків. Вони всі можуть зникнути.

Це майже 10% льодовиків Землі, які розташовуються у туристичних місцях чи регіонах, священних для місцевих жителів. Вони втрачають 58 мільярдів тонн льоду щороку, що еквівалентно загальному річному обсягу води з Франції та Іспанії.

Попри те, що додаткове танення певною мірою врівноважує інші наслідки зміни клімату (наприклад, запобігає висиханню річок у хвилі спеки), воно швидко досягає критичного порогу.

Де зникнуть льодовики 

  • Гірканські ліси (Іран);
  • Національний парк Дурмітор (Чорногорія);
  • Національний парк Вірунга (Демократична Республіка Конго);
  • Мальовничий та історичний район Хуанлун (Китай);
  • Єллоустонський національний парк (США);
  • Національний парк/природний ліс Маунт-Кенія (Кенія);
  • Піренеї Мон-Пердю (Франція, Іспанія);
  • Національний парк гір Рувензорі (Уганда);
  • Плато Путорана (Росія);
  • Swiss Tectonic Arena Сардона (Швейцарія);
  • Національний парк Наханні (Канада);
  • Національний парк Лоренца (Індонезія);
  • природна система заповідника Острів Врангеля (Росія);
  • Національний парк Кіліманджаро (Танзанія);
  • Йосемітський національний парк (США);
  • Доломітові Альпи (Італія);
  • Незаймані ліси Комі (Росія).

Як запобігти проблемі

Інші льодовики ще можна врятувати, якщо викиди парникових газів різко скоротити, а глобальне потепління обмежити на рівні 1,5 градусів, попередила ЮНЕСКО у своїй доповіді.

Водночас у світі залишається все менше місць, достатньо холодних для того, щоб льодовики справді виростали.

Якою буде зима в Україні: прогнози синоптиків

  • У другій половині листопада в деяких областях України пануватиме вже зимова погода. Сніг навідається у всі регіони України, просто подекуди його буде зовсім трошки. Водночас в інших областях він засипатиме вулиці товстим білим шаром.
  • В останній місяць осені сильних снігів не прогнозують. Однак мокрий сніг подекуди таки випаде. У Києві засніжить 13 листопада. Синоптики попередили, що снігу випаде добряче, однак на поверхні землі він не затримається.
  • Глобальне потепління впливає на безліч процесів, які відбуваються у світі. Експерти часто говорять, що через загрозу глобального потепління, зима може зникнути. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, чи можливий такий сценарій в Україні.

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Автор: Анна Романюк