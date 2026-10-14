Загроза імпічменту: політолог пояснив, коли Трампу буде не до України

Політолог Максим Несвітайлов спрогнозував зменшення тиску США на Україну. За його словами, Дональду Трампу доведеться відволіктися від українського питання через початок процедури імпічменту.

Як розповів експерт-міжнародник під час ефіру 24 Каналу, у Конгресі вже готуються скасовувати деякі суперечливі рішення американського президента. Тиск на його адміністрацію постійно зростатиме. Для запуску процесу усунення з посади потрібна лише проста більшість у Палаті представників.

Чому Трамп змінить фокус уваги

Коли розпочнеться процедура імпічменту, Трампу буде вже не до того, щоб доймати Україну,

– зазначив експерт.

Водночас він відзначив непохитну позицію європейських лідерів, зокрема прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, які готові підтримувати Київ незалежно від сигналів з Вашингтона.

Окремо політолог звернув увагу на Велику Британію, де система стримань і противаг конституційної монархії забезпечує послідовну допомогу. Також він додав, що російська пропаганда з її ілюзіями про захоплення Києва за три дні грає на руку Силам оборони, поки українські військові завдають болючих ударів по стратегічних об'єктах РФ.

Проблеми зі Starlink та позиція Маска

Коментуючи політику Ілона Маска щодо можливих обмежень супутникового зв'язку, експерт наголосив на наявності чітких бізнес-контрактів. Зокрема, послуги для України оплачує Польща. Політичні маніпуляції власника SpaceX нищать перспективи його бізнесу в Європі та підкошують позиції перед можливим виходом на ринок Індії.

Це ситуація, з якої ми маємо винести урок: потрібно забезпечити стратегічну незалежність нашої комунікації разом із європейськими партнерами, щоб мати власну альтернативу,

– підкреслив Несвітайлов.

Нагадаємо, раніше головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус також зазначав, що загроза третього процесу імпічменту для Трампа становить понад 50%. Через це йому доведеться йти на проукраїнські кроки. Водночас Сергій Стерненко заявляв, що компанія SpaceX могла обмежити роботу терміналів на запит нової адміністрації.