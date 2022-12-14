На Київщині працює ППО, а в Шевченківському районі столиці лунають вибухи

Ранок 14 грудня для мешканців центральних регіонів України почався з повітряної тривоги. Під час неї відпрацювали сили ППО.

Росіяни атакували Київську область

Повітряну тривогу у Київській, Житомирській та Вінницькій областях оголосили перед 6 годиною ранку. Місцевих мешканців закликали негайно спуститися в укриття.

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Моніторинговий телеграм-канал повідомив, що існує загроза застосування іранських дронів-камікадзе. Вже через 30 хвилин мешканці Київської області почули звуки вибухів. Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працюють сили ППО.

Працює ППО. Важливо зараз перебувати в укриттях та безпечних місцях,

– наголосив Кулеба.

О 06:40 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі столиці пролунали вибухи. Всі екстрені служби вирушили на місці події. Деталі будуть згодом.



Як виглядає карта повітряних тривог / Карта Alerts

Ворог відновив атаки дронами

Кілька тижнів російські окупанти не запускали по Україні "Шахіди". Однак все змінилося вночі на 10 грудня. Тоді загарбники застосували 15 таких безпілотників на Півдні України. 10 з них збили наші військові, однак інші 5 наробили чимало біди. Зокрема, вони влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Одесі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія або накопичила кількість "Шахідів" за 3 тижні, або ж отримала нову партію з Ірану. Тому тепер атаки знову відбуватимуться.