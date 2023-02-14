Захоплення влади у Молдові: у Росії відреагували на слова Санду про плани Кремля

Російські загарбники хочуть влаштувати переворот у Молдові. Це вже підтвердила сама президентка Майя Санду. Однак країна-окупантка, як завжди, все заперечує.

Окупанти готують силові дії із залученням диверсантів. А в Росії ці заяви вже назвали "необґрунтованими", інформує 24 Канал.

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Як у Росії відреагували на слова Санду про плани Кремля

Так, МЗС Росії назвало "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови Майї Санду про підготовку проросійського перевороту в Кишиневі.

Перед початком вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року окупанти також заперечували, що вони планують повномасштабну війну. Тому така ж ситуація може повторитися і в Молдові.

Нагадаємо, що напередодні Майя Санду заявила, що це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Загарбники планують насильницькі дії, зокрема напади на деякі держустанови і захоплення заручників.

План передбачає використання людей з-поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в’їзду у Молдову громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії,

– повідомила Санду.

Також під виглядом мирних протестів загарбники готують спробу захоплення влади у Кишиневі. Правоохоронці Молдови вже готуються запобігати цим провокаціям.

Белград заперечує, що росіяни хотіли задіяти диверсантів із Сербії

Зауважимо, що Сербія заперечує, що її громадян могли залучати до підготовки силових дій з метою дестабілізації Молдови аж до повалення влади.

"Вимагаємо від молдовської сторони невідкладно надати усю наявну у них інформацію, тому що ми досі не отримували таких повідомлень від Молдови", – заявив міністр закордонних справ Івіца Дачич.

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