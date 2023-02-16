Коли армія Білорусі піде війною на Україну: Лукашенко назвав умову

Самопроголошений президент Білорусі знову почав кидатись заявами. Лукашенко назвав умову, за якої нібито Мінськ може піти війною на Україну.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що Лукашенко говорив про умову нібито при якій білоруська армія долучиться до російської у війні. Ба більше, посіпака Путіна знову лякав Захід.

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Що заявив Лукашенко

Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей,

– заявив Лукашенко.

Також поплічник російського диктатора сказав, що у випадку агресії проти Білорусі, "відповідь буде найжорстокішою".

"І війна набуде зовсім іншого характеру", – заявив самопроголошений президент Білорусі.

Також Лукашенко сказав, що нібито заява стосується не тільки України, а й інших сусідів Білорусі. Бо, за його брехливими словами, Заходу та Україні "потрібна війна", а не мирні переговори.

Чим Лукашенко знову лякав Захід

Алєксандр Лукашенко заявив, що нібито Україна була лише приводом для розв'язання війни, до якої штовхав Захід.

Ба більше, він традиційно заперечив, що це війна, сказавши, що нібито "Україна сама спровокувала". Варто зауважити, що це цинічна та брехлива пропаганда Кремля, адже насправді Росія напала на Україну, а Мінськ надав свою територію для наступу та обстрілів.

Ба більше, Лукашенко почав говорити нісенітниці, що нібито саме Захід "мріє втягнути Білорусь у війну" та "розтягнути фронт на 2,5 тисячі кілометрів". І це, на думку Лукашенка, ускладнило б обстановку для військ Білорусі та Росії.

Правильний розрахунок, та порожній, безглуздий. Ми вам цього шансу не дамо. Але якщо тільки ви посмієте ступити на нашу землю, відповідь буде страшною. "Західники" знають, як і якою зброєю,

– вирішив заявити Лукашенко.

Також він бідкався, що нібито білоруси "мирні люди", які "не хочуть війни".

"І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі. Ось моя відповідь. Вона дана давно", – заявив Лукашенко.

Він також пригадав, що у Росії та Білорусі є спільне військо, проте нібито "Росія ніколи не просила, щоб Білорусь почала війну проти України".

Однак у разі загрози війни, він зможе оголосити мобілізацію, відповідно до законів Білорусі: "Це в документах прописано, вони не секретні. Якщо ми відчуємо загрозу війни, ми проведемо мобілізацію. Поки що такої загрози немає".

Що цьому передувало