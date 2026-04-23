У рускіх багато хворих і фантастичних ідей, – Зеленський про загрозу з Білорусі

Останніми днями зростає напруга на українсько-білоруському кордоні. Москва прагне втягнути Мінськ у війну. Володимир Зеленський вважає, що росіяни дійсно мають "багато хворих і фантастичних ідей".

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами.

Як президент висловився про загрозу з Білорусі?

Зеленський стверджує, що в окупантів насправді є "хворі й фантастичні ідеї" щодо протистояння.

Попри це, український лідер висловив сподівання, що росіяни не зможуть підштовхнути Мінськ до повномасштабної участі у війні проти України.

Дуже не хочеться, щоби Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворили в страшну реальність,

– сказав Зеленський.

Що стосовно потенційної загрози каже Буданов?

Керівник ОП Кирило Буданов на полях "Київського Безпекового Форуму" зазначив, що потенційна загроза з боку Білорусі залишається, однак ситуація перебуває під контролем. За його словами, повністю виключати ризики не варто, проте українські розвідувальні служби постійно моніторять обстановку та тримають її під наглядом.

Потрібно посилювати пильність, але не переймайтеся – зненацька нічого не буде,

– запевнив він.

Які заяви звучать з Білорусі?

Днями в одному з інтерв'ю самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із різкими заявами на адресу України та західних сусідів, застерігаючи їх від можливих агресивних дій проти країни.

Він заявив, що Європа нібито не зацікавлена у війні з Мінськом та Москвою, оскільки це матиме для неї негативні наслідки, особливо з огляду на напружені відносини зі США. Водночас Лукашенко запевнив, що не очікує військового протистояння і вважає подібний сценарій малоймовірним.

Також він наголосив, що з території Білорусі не планується жодних нападів на Польщу чи Литву, але підкреслив, що вважає своїм обов'язком попереджати сусідні країни.

Важливо! Аналітик-міжнародник Олександр Демченко вважає ці заяви радше сигналом тривоги, ніж прямими погрозами – мовляв, Лукашенко дає зрозуміти, що Білорусь можуть підштовхувати до війни, і про це мають знати сусідні держави.

Що відбувається на кордоні?