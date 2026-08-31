Цим може скористатися Путін: Світан оцінив ризик нападу Росії на НАТО

Російська армія нині зв'язана боями на українському театрі бойових дій, що не дає їй змогу розгорнути повномасштабні операції щодо інших країн. Але є ймовірність залучення до провокацій правоохоронців, "кадирівців". Вони можуть розхитати ситуацію зокрема в Естонії.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що сценарій наземної інфільтрації цілком ймовірний, він може бути комбінованим – з повітряною загрозою. Адже, з його слів, у Росії нині достатньо дронів, ракет, авіаційної компоненти.

Як Путін хоче підняти бойовий дух росіян для мобілізації

Росіяни, як зазначив військовий експерт, готові здійснювати гібридні вторгнення та можуть розхитати ситуацію в європейських країнах. Він вважає, що протидія на рівні НАТО в Естонії, Литві та Латвії наразі слабка. Цим може скористатись Кремль, чиї апетити дедалі зростають.

Росіян це прекрасно відчувають, підтягують до Балтики й розгортають додаткові морські підрозділи, частина кораблів вже зайшла, можливо, і субмарини перекинуті для знищення енергокабелів і кабелів зв'язку. Наразі росіяни готові до гібридних вторгнень,

– впевнений Світан.

На його думку, вони можуть розхитати ситуацію напередодні вересневих виборів в Росії, після них може бути оголошена мобілізація. Бойовий дух російських громадян, як зауважив полковник запасу ЗСУ, сьогодні не простежується. З його слів, він у війні проти України впав, бо росіяни не розуміють сьогодні цілей цієї війни. Аби мобілізувати своє населення, російському політичному режиму треба представити чергового "ворога".

От війна з Європою, НАТО, "ненависним Заходом" – все це ще живе у крові росіян, особливо пострадянського періоду. На цьому путінське управління може зіграти,

– припустив Світан.

Підсумовуючи, військовий експерт висловився про те, що за такого сценарію в Росії дійсно можуть піднятися маси для мобілізації або ж буде менший спротив серед громадян до цього процесу.

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