Провокації, щоб звинуватити Україну, – у ДПСУ попередили про загрозу з Білорусі

У Держприкордонслужбі попередили українців про ймовірність провокації окупантів з боку Білорусі. Росія може готувати провокації на північному кордоні України, щоб звинуватити Київ.

Ситуацію на північному кордоні для 24 Каналу прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що ситуація на кордонах контрольована.

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Демченко повідомив, що Україна не виявила на території Білорусі ударного угруповання, яке може здійснити вторгнення.

Ми готуємось до будь-якого розвитку будь-якої ситуації, бо ворога не можна недооцінювати. Ми продовжуємо укріплювати кордон, але не бачимо, щоб на території Білорусі було сформоване таке ударне угруповання, яке готове здійснити вторгнення на територію України,

– заявив він.

Речник ДПСУ зазначив, що "не можна виключати розвитку будь-яких сценаріїв". Зокрема, він попередив, що окупанти можуть готувати провокації "в тому числі – з метою звинуватити в чомусь Україну".

Демченко нагадав, що Україна – не агресор, а натомість Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни та допомагає Кремлю.

"Україна обороняється і ми робитимемо все, щоб забезпечити безпеку та оборону нашого кордону", – резюмував він.

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