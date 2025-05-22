Загроза наступу з Білорусі: у ДПСУ сказали, коли може зрости ризик для України

Росія і Білорусь готуються до спільних військових навчань, активна фаза яких, попередньо, відбудеться у вересні. У цей період може зрости загроза з боку білоруського кордону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в Media Center Ukraine.

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Загроза з Білорусі

Демченко зазначив, що Україна уважно стежить за підготовкою спільних військових навчань Білорусі та Росії, активна фаза яких, за попередніми даними, відбудеться у вересні.

У момент, коли будуть відбуватися активні дії, тим паче, що можуть бути задіяні полігони в Білорусі, і можуть туди залучатися підрозділи армії Росії. У цей час, звісно, ризик для нашої країни зростатиме,

– наголосив речник ДПСУ.

Додамо, наприкінці квітня Демченко заявляв, що Білоруський напрямок залишається загрозливим для України. Адже Росія може спробувати використати його повторно.

Водночас речник Держприкордонслужби наголошував, що якщо відбуватиметься переміщення російських підрозділів у Білорусь, то Україна про це знатиме.