Контррозвідка Латвії відповіла, чи є загроза участі Білорусі у війні проти України
- Контррозвідка Латвії вважає, що участь Білорусі у війні проти України малоймовірна через загрозу внутрішньополітичній стабільності режиму Лукашенка.
- Звіт Латвійського Бюро із захисту Конституції вказує на стабільність режиму Лукашенка завдяки репресіям, обмеженню свободи слова, проте зростає залежність країни від Росії.
Контррозвідка Латвії вважає, що участь Білорусі у війні проти Україну в найближчому майбутньому малоймовірна. Це може суттєво загрожувати внутрішньополітичній стабільності країни режиму Лукашенка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Delfi.
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Які процеси зараз відбуваються у Білорусі
Латвійське Бюро із захисту Конституції у звіті за минулий рік дійшло висновку, що режим Олександра Лукашенка залишається стабільним. Причиною цього є переважно репресії та обмеження свободи слова. Водночас впливає вплив Росії та залежність від неї Білорусі лише зростає.
Російські інтереси продовжують домінувати у зовнішній політиці країни. Мінськ продовжує шукати нових партнерів із співпраці та ринки збуту для білоруських товарів. Цілком імовірно, що багато інструментів російського впливу в Білорусі збережуться навіть після відходу Лукашенка і російського диктатора Володимира Путіна,
– зазначають у розвідці.
Водночас у 2024 році Росія робила все, аби тісніше інтегрувати Білорусь в систему єдиної держави. Ймовірність, що Білорусь у доступному для огляду майбутньому буде безпосередньо залучена до війни мала, оскільки це може істотно підірвати внутрішньополітичну стабільність країни і позиції Лукашенка, особливо з огляду на сильне суспільне неприйняття прямої участі білоруських військових у бойових діях.
Білоруська співпраця Лукашенка з Росією слугує гарантією стабільності режиму Лукашенка. Проте той усвідомлює, що така підтримка ставить під загрозу його здатність і надалі керувати країною. Тому диктатор занепокоєний потребою зменшити ізоляцію Білорусі від Заходу, щоб урівноважити російський вплив.