Загроза існує: у "Білому легіоні" розкрили, що може влаштувати Лукашенко на кордоні з Україною

Білорусь у прикордонних з Україною районах розбудовує дорожні інфраструктури та облаштовує артилерійських позицій. Не можна виключати, що триває підготовка до певних дій з білоруської території.

Київ навіть застеріг Мінськ щодо наміру захищати свою територію та суверенітет. Засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба розповів 24 Каналу, чи можливі провокації щодо України з боку білоруської влади.

Чи несе загрозу Україні призов офіцерів у Білорусі?

Бульба зазначив, що провокації Мінськ міг здійснити, починаючи з 2022 року.

Водночас у Білорусі у 2026 році проводяться щорічний призов офіцерів запасу на військову службу.

Вже близько 10 років відбувається призов 150 – 240 офіцерів, які закінчили військові кафедри, але не мають жодного досвіду. Їх призивають рівно на 45 днів для проходження мінімального навчання. Тому це у жодному випадку не свідчить про зміцнення білоруського війська,

– підкреслив він.

Засновник "Білого легіону" нагадав, що у 2025 році один з офіцерів, якого призвали на 45 днів, мав навчитися стріляти з ПЗРК "Стріла", але йому за увесь цей час жодного разу не дали зробити бойового пуску. Тому що у білоруського міністерства оборони немає зайвих коштів.

Проте у Білорусі відбувається зміцнення сил протиповітряної оборони. Кілька днів тому біля Мозирського нафтопереробного заводу підіймали вертольоти, які ганялися за "Шахедами". Останнім часом російські дрони під впливом української РЕБ починають поводити себе занадто непередбачувано,

– пояснив він.

Водночас були випадки, за його словами, коли на білоруській території збивали російські дрони. Росіяни неподалік від кордону з Україною, створили на аеродромі "Зябровка" свій анклав, загородили його колючим дротом, мінними полями і збивають звідти свої "Шахеди", які не мають можливості розпізнавання "свій – чужий".

Тому посилення ППО потрібно Лукашенку, щоб захистити свої НПЗ, а не для того, щоб готувати напад на Україну,

– зауважив Сергій Бульба.

Загалом, як підкреслив він, немає ознак того, що Білорусь зібралась це робити. Україна тримає увесь час на білоруському кордоні 15 – 16 тисяч військовослужбовців. Україну та Білорусь розділяє Полісся, де переважно болота. Існує приблизно 5 – 6 доріг, які сполучають дві країни. Проте на сьогодні усі мости підірвані, дороги – заміновані та пристріляні з боку України.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що на сьогодні загрози наступу Білорусі на територію України немає, адже з військового погляду це слабка країна. Проте білоруська влада розбудовує логістику поблизу кордону України, тому можливість агресії з боку Білорусі у майбутньому залишається імовірною.

"Відповідно до логіки війни, той, хто наступає для того, щоб досягнути успіху, повинен мати перевагу в особовому складі у 4 – 5 разів порівняно зі стороною, що обороняється. Тому Білорусі потрібно виставити 60 – 80 тисяч військових, а вона не має їх у такій кількості. У країні кількість більш-менш боєздатного війська складає 30 – 35 тисяч осіб", – наголосив засновник "Білого легіону".

Тому, на його думку, Білорусь не становить загрози для України з військового погляду. Однак загроза провокацій у вигляді дій російських ДРГ існує постійно.

