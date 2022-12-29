Якщо білоруси спробують напасти, зустрінуть "дуже багато сюрпризів", – командувач оборони Києва

29 грудня 2022, 07:15
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Росія хоче втягнути у війну білоруських вояк. Однак у Мінську не підтримують ідеї Владіміра Путіна.

Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону розповів про ймовірний наступ з Білорусі. Про це пише 24 канал.

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Скільки білорусів готові вступити у війну

За його словами, якщо російські війська разом з білорусами спробують знову наступати на Київ, то українські захисники приготували для них "багато несподіванок".

Є бажання Росії забруднити Білорусь цією війною, це є. Змусити їх йти тим шляхом, де немає дороги назад. Водночас за нашими спостереженнями, білоруси не хочуть воювати,
– сказав Павлюк.

За його інформацією, наразі у Білорусі є приблизно 20 тисяч місцевих військових, які потенційно можуть брати участь у війні, до них можуть додати ще близько 10 тисяч росіян. Однак він переконаний, що цього буде мало для успішного наступу.

"А якщо підуть, то там і залишаться. У нас на тому напрямку зібрано досить потужне угруповання, яке може не тільки зупинити, а й знищити. Дуже багато буде несподіванок, якщо вони вирішать піти", – додав Павлюк.

Що відомо про можливий наступ з Білорусі

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, аби знову піти у наступ наступного року. Генерал не сумнівається, що окупанти знову спробують наступати на Київ, адже всі ворожі плани в лютому 2022 року провалилися.
  • Експерти не виключають ймовірності, що Білорусь може напряму взяти участь у війні. Зокрема, Лукашенко розпорядився про "раптову перевірку" військ до бойової готовності.
  • Військовослужбовці Білорусі тренуються переходити з мирного на воєнний час.

Автор: Дарина Жданович