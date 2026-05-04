У планах не тільки Суми, – заступник командира KRAKEN розкрив цілі окупантів на фронті

Росія продовжує тиснути на прикордонні напрямки і намагається розширювати так звану буферну зону, щоб розтягувати українські сили. Такі дії не дають їй великої військової переваги, але створюють нову напругу вздовж північного кордону.

Один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що цілі окупантів значно ширші за один напрямок. За його словами, Кремль шукає слабкі місця не лише в Україні, а й стежить за тим, де ще можна скористатися нестабільністю.

Росія знову хоче перетворити Північний кордон на зону тиску

Командир полку безпілотних систем KRAKEN нагадав, що їх підрозділ працював і на Донбасі, і на Запоріжжі, а у 2024 році брав участь у зриві другої спроби російського наступу на Харківщину. Тоді завдяки розвідці вдалося вчасно побачити накопичення сил ворога і підняти питання будівництва інфраструктури та фортифікацій, хоча, як визнав Немічев, робити це треба було значно раніше, а не через два роки після звільнення області.

Важливо! Україна будує суцільну лінію оборони від Київського водосховища до Сум. Начальник інженерних військ ЗСУ Василь Сиротенко заявив, що для цього виділяють багато сил і засобів, аби якнайшвидше посилити захист північного напрямку і не допустити раптових атак.

За його словами, саме своєчасна реакція допомогла зупинити росіян, а на окремих ділянках, зокрема біля Липців, їх навіть вдалося відтиснути від лісосмуг. Водночас ворог і далі тримається в так званій буферній зоні, а тепер намагається перенести ту саму логіку і на інші відтинки північного кордону.

Думаю, найближчим часом вони будуть продовжувати спроби тиснути не тільки на Суми, а й на Чернігів і далі. Це їхня задача, і вони намагатимуться її виконувати,

– сказав Немічев.

Йдеться не про великий наступальний результат, а про спробу розтягнути українські сили і створити враження ширшого просування.

До слова! На Сумщині Росія й далі намагається сформувати так звану буферну зону вздовж кордону, але реального просування там не має. За даними ISW, 1 травня росіяни навіть пробували проникнути на українські позиції через газопровід, однак успіху не досягли. Паралельно Москва запускає інформаційні вкиди про нібито "захоплення" прикордонних сіл: угруповання військ "Курськ" офіційно спростувало заяви про втрату Миропілля, наголосивши, що район лишається під контролем Сил оборони України, а ISW не підтвердив і російські повідомлення щодо Корчаківки. Усе це вказує, що Кремль намагається показати бодай якісь "успіхи" на північному напрямку, хоча насправді ситуацію там змінити не може.

У більшості випадків росіяни заходять у прикордонні поля, фіксують присутність біля межі і використовують це як картинку для зовнішньої аудиторії, зокрема щоб показати Дональду Трампу нібито нові захоплення.

Це їм нічого не дає. Це тільки "страшилка" на карті для Трампа, щоб показати, що вони захоплюють багато територій,

– наголосив він.

Фактично така тактика дає Росії не нову якість на фронті, а лише додатковий інструмент тиску. Вона змушує Україну тримати сили вздовж ширшої ділянки кордону, хоча самі окупанти часто просто стоять у відкритій місцевості без жодного серйозного просування.

Кремль дивиться далі за український кордон

Окрім тиску на Сумщину, Харківщину і Чернігівщину, у Кремлі не відмовляються і від ширших планів. Ідеться про пошук моменту, коли Росія зможе використати нову кризу або чужу слабкість, щоб перевірити на міцність уже не лише Україну, а й східний фланг НАТО.

Путін та все його оточення чекають зручних моментів для того, щоб зайти в країни Балтії,

– сказав Немічев.

При цьому він наголосив, що майбутній хід війни залежатиме від багатьох чинників, і один із них – технології. Якщо на фронті станеться новий прорив, війна може різко змінитися, але якщо цього не буде, Кремль шукатиме, де йому легше тиснути далі, особливо там, де оборона не готова до такого рівня загрози, як в Україні.

Можливо, Путін зрозуміє, що йому важко дається захопити територію України, тому що армія вже п'ять років воює, є досвідчені командири, управлінці, менеджери, яких важко обійти. І він може вирішити скористатися країнами Балтії, які не готові зараз до війни у тому обсязі, який потрібний,

– наголосив він.

Така небезпека не існує сама по собі, а вписується у ширшу світову кризу, де дедалі менше працюють правила і дедалі більше – право сили. Кожен авторитарний режим чекає нагоди взяти те, що вважає своїм, якщо бачить, що за це не буде жорсткої відповіді.

Сьогодні у світі не працюють жодні закони – тільки закон сили. Хто сильніший, той може загарбати якусь державу, вторгнутися на будь-яку територію. Це треба змінювати, бо такими темпами світ може зустріти третю світову війну,

– наголосив він.

Саме тому, за його словами, ключове завдання для України не зводиться лише до утримання нинішньої лінії фронту. Навіть якщо війна завершиться, країні все одно потрібна сильна армія, бо в нинішньому світі саме вона лишається головною гарантією безпеки.

Що відомо про лінію оборони на півночі та ситуацію на фронті?

У РНБО наголошують, що будівництво укріплень не означає загрози наступу на Київ. Андрій Коваленко пояснив, що фортифікації зводять від початку повномасштабної війни по всій країні, а зараз ідеться про посилення оборони, бо ворог постійно шукає слабкі місця, щоб змушувати Україну перекидати резерви.

Попри активні бої майже вздовж усієї лінії фронту, суттєвих змін не відбулося. Росіяни тиснуть на Сумщині, Харківщині, Донеччині, а також на південному напрямку, намагаючись просуватися малими групами і створювати нові загрози, однак українські сили стримують ці спроби та завдають ударів у відповідь.