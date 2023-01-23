Все буде повторюватися так само, – Жданов припустив, наскільки можливий новий наступ Росії

Українська розвідка попереджає про те, що Росія планує новий наступ на Україну. У ГУР Міноборони кажуть, що окупанти можуть зробити більшу ставку на повітряно-десантні війська.

Якщо окупанти зважаться почати новий наступ на Україну, то навряд чи їхня тактика зміниться. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, якщо росіяни почнуть нове вторгнення, то діятимуть за сценарієм, який вони намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни.

Чим новий наступ Росії може відрізнятися від вторгнення у 2022 році

"Все буде повторюватися так само, нічого не змінилося. Якщо росіяни здійснять ще одну спробу наступу на нашу територію, це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон", – сказав Жданов.

Як зазначив військовий експерт, єдина різниця може полягати у тому, що у лютому 2022 року окупанти могли майже вільно пересуватися територією України. Хоча й тоді українські захисники завдавали ударів по ворожій техніці за допомогою авіації, артилерії та мобільних груп CCO.

"Зараз же окупанти будуть змушені розгортатися у передбойовий чи бойовий порядок вже на самому кордоні. Адже ми облаштовуємо кордон як лінію оборони. І штурм почнеться безпосередньо на кордоні України", – пояснив Жданов.

Олег Жданов розповів, чи росіяни готуються до нового наступу: дивіться відео

Чи почнуть окупанти наступ найближчим часом

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує новий великий наступ в Україні на весну та початок літа. Жданов висловив сумнів у тому, що Владіміру Путіну вдасться виставити 200-тисячне військо швидше.

Олег Жданов Військовий експерт На території України зараз перебуває вже понад 300 тисяч особового складу росіян. Вони ущільнюють оборону, насичують першу лінію військами, створюють другу лінію оборони. Але я не бачу, щоб вони формували ударне угруповання, яке може здійснювати масштабну наступальну операцію.

Жданов припустив, що росіяни намагатимуться збільшувати натиск на одному оперативному напрямку, як це відбувається на Донеччині. Військовий експерт нагадав, що, за даними німецької розвідки, Росія зможе сформувати ударне угруповання не раніше квітня.

"Зараз у Росії не та кількість військ для того, аби починати вторгнення, наприклад, через кордон у Харківській області", – додав Жданов.

Останній шанс Герасимова

Як розповів військовий експерт, російський диктатор поставив дедлайн начальнику генштабу Росії Валєрію Герасимову, якого нещодавно призначили командувачем російських сил в Україні.

Путін наказав Герасимову до квітня захопити усю Донецьку область. Для Герасимова це щось на кшталт другого шансу для того, аби відновити довіру диктатора і повернутися у коло наближених до нього людей,

– сказав Жданов.

Він додав, що ситуація на фронті дуже хитка. Однак станом на сьогодні формування ударного угруповання – корпусів прориву чи наступальної армії за рахунок мобілізованих росіян – не спостерігається.

Яким буде контрнаступ ЗСУ

За словами військового експерта, водночас до наступу готуються і ЗСУ. Жданов зазначив, що зараз російські окупанти змусили українських захисників перейти до позиційної війни та фактично "нав'язали Україні Другу світову війну".

Однак, за словами військового експерта, коли українські бійці почнуть контрнаступ, то будуть застосовувати "війну четвертого покоління".

Олег Жданов Військовий експерт Це маневрована війна на великих швидкостях невеликим групами і у чіткій взаємодії між видами та родами військ. При цьому ми не будемо штурмувати міста "в лоб". Ми будемо обходити великі міста і за рахунок їхньої блокади будемо змушувати гарнізони ворога здаватися.

Військовий експерт додав, що саме так ЗСУ діяли на правобережжі Херсонщини, і особливо на Харківщині. За словами Жданова, росіяни дуже сильно бояться таких дій.

Захід провокує Владіміра Путіна

Від західних партнерів, зокрема від США, лунають суперечливі заяви щодо планів Росії. На Заході кажуть, що не бачать ознак підготовки Росії до наступу. А потім можуть заявити, що найближчі тижні війни будуть вирішальними і потрібно терміново озброювати Україну. Жданов вважає, що це цілеспрямований план Заходу.

США намагаються дати можливість Путіну витягнути весь воєнний потенціал з Росії. А далі ми повинні за допомогою наших країн-партнерів цей воєнний потенціал розгромити. Це й буде головною поразкою Росії,

– наголосив військовий експерт.

Він додав, що зараз західні союзники спільно з Україною намагаються провокувати Путіна, аби він виставив максимальну кількість військ на поле бою. Після того, як Україна переможе ці сили ворога, настане стратегічний перелом у цій війні.

Росія готується до нового наступу на Україні: коротко