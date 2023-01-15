Загроза обстрілу Києва з комплексів С-300 або С-400 існує, – Повітряні сили
Росія 14 січня вперше атакувала Київ зенітними ракетами С-300 і С-400. Їхня дальність сягає 200 кілометрів, що ставить під загрозу всю територію Києва.
Тож, виключати ймовірність повторних атак ворога цими ракетами не можна. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чим небезпечні ці ракети.
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Ці ракети неможливо збивати – ну не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні,
– пояснив Ігнат.
Ігнат нагадав, що швидкість цих ракет велика – С-300 – понад 3000 кілометрів за годину, С-400 – понад 4000 кілометрів за годину.
Загроза нових атак по Києву
Речник також пояснив, що ракета типу "земля-земля" летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400.
Ці ракети летять з великої відстані і влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву,
– сказав речник.
Він також додав, що існує подальша загроза ударів С-300 по Києву. Але надалі будуть вжиті певні кроки, які стосуються північного напрямку, щоб уникати цього.
Зверніть увагу! Призначення зенітно-ракетних систем С-300 – знищення авіації, а також перехоплення крилатих і балістичних ракет. Проте росіяни підступно б'ють з С-300 по цивільних наземних об'єктах у близькому тилу від лінії зіткнення.
Якщо пускову установку розмістити на території Білорусі поблизу кордону з Україною, то у радіусі ураження буде не лише весь Київ, а й частина Житомирської, Чернігівської та Сумської областей.
Атака на Київ ракетами С-300 та С-400: коротко
- Зранку 14 січня мешканці Києва почули низку вибухів у місті і на околицях. Після цього, близько 9:40, оголосили повітряну тривогу.
- Через те, що росіяни використали С-300, виявити завчасно у Повітряних силах небезпеку не змогли.
- Згодом у Повітряних силах повідомили, що Росія запускала ракети з Північного напрямку. Пуски були недалеко від кордону.
- Вибухи пролунали в низці районів столиці. Росія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі столиці.
- У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети, постраждалих немає.