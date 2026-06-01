Росія має чим воювати: Буданов пояснив роль "Орешника" та "Кедра" у війні проти України

Хоча Росія показує ракети "Кедр" і "Орешник" як головні загрози, для України більш небезпечними залишаються "Іскандери", системи С-400, крилаті ракети та дрони. Водночас українські удари по території Росії уже створюють для Кремля відчутні проблеми.

Про це керівник ОП сказав під час міжнародного Форуму Архітектура Безпеки, передає 24 Канал.

Чи є "Орешник" головною загрозою для України?

Керівник Офісу Президента зауважив, що російський "Кедр" і "Орешник" мають радше демонстраційний характер, однак запас озброєнь у Росії залишається значним, аби й надалі продовжувати бойові дії проти України.

Для України значно більш актуальними залишаються загрози від "Іскандерів", комплексів С-400, крилатих ракет повітряного та морського базування, а також БпЛА,

– заявив Буданов.

Разом із тим очільник ОП наголосив, що українські удари по території Росії вже стали для Кремля відчутним викликом. За його словами, Москва не очікувала настільки масованого застосування дронів та ракет по своїй території. Це створює для неї як психологічні, так і системні наслідки.

Удари "Орешником" по Києву: деталі

В ніч на 24 травня російські війська втретє випустили на територію України балістичну ракету середньої дальності "Орешник". Вона влучила у гаражний кооператив у Білій Церкві, що на Київщині.

Зауважимо, що після атаки 24 травня Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки тієї ночі окупанти випустили по Україні дві ракети "Орешник". Одна з яких могла впасти на ТОТ України.

Перший удар відбувся 21 листопада 2024 року у Дніпрі. Тоді ракета влучила поблизу Південмаш – у районі гаражів. Пошкоджень зазнали центр реабілітації, котельня, підприємство та приватні будинки. Поранення отримали двоє людей.

Тоді як другий інцидент стався 8 січня 2026 року на околицях Львова. Пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури у Львівському районі поблизу села Рудно, неподалік кордону з ЄС.