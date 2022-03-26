Загроза партизанської війни проти Росії: Єрмак пояснив, що потрібно, щоб цього не сталося

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак виступив перед Атлантичною радою США. Зокрема, він зробив важливу заяву щодо зброї.

Єрмак заявив, що перемогу України наближають два фактори: стійкість українців та зброя (Javelin, Stinger, Mark-19 тощо).

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Єрмак про зброю та війну

Водночас глава ОП наголосив, що ефективність навіть надсучасної стрілецької та переносної зброї, має обмежений характер. Єрмак наголосив, що оборонна війна України проти Росії може перетворитися на партизанську.

За його словами, цього можна уникнути завдяки повноцінному ленд-лізу та важкому озброєнню – далекобійній артилерії, системам залпового вогню тощо

Що таке ленд-ліз Це програма США, у рамках якої американці частково на безоплатній основі передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти.

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