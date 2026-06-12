Не Шойгу і не Білоусов, – у легіоні "Свобода Росії" сказали, хто може очолити бунт у Росії

Європейська розвідка вважає, що колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який зараз є секретарем Радбезу, готує переворот. Однак насправді його зневажають в армії, тому він не може очолити повстання.

Також на це не здатен нинішній очільник міноборони Росії Андрій Білоусов. Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" озвучив 24 Каналу думку, що бунт можуть розпочати старші лейтенанти, майори, підполковники, тобто особи, які не настільки сильно вбудовані у путінську систему.

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Хто може розпочати повстання?

Максиміліан Андронніков зазначив, що у російській армії зневажають Шойгу. Причому на всіх рівнях: від рядового і молодшого офіцерського складу й закінчуючи генералами.

Річ у тім, що Шойгу ні дня не служив у війську, він пожежник. Його реальний кар'єрний злет почався після того, як у 1993 році він активно підтримував погашення повстання у Москві – так званого "антиєльцинського бунту". Його подавили розстрілами. Вже тоді було зрозуміло, що демократії у Росії не буде.

Шойгу зневажають за те, що він віддає абсолютно неадекватні накази, які не відповідають поточній ситуації, за брехню, тотальну корупцію, кумівство. Адже без зв'язку з його кланом ніхто не може побудувати кар'єру.

Також зневажають за те, що він пригнічує реальних бойових генералів. Це Іван Попов, Михайло Теплинський, які теж крали, але значно менше, показували результат на полі бою і турбувалися за життя своїх підлеглих. Вони чесно доповідали про те, що є проблеми з поповненням особового складу, з ротаціями, казали, що не вистачає боєприпасів. Всіх цих генералів Шойгу репресував,

– пояснив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

За його словами, до Андрія Білоусова більш лояльне ставлення у російській армії. Але все одно його вважають чужим, людиною поза системою. А поставити на ці місця розумного бойового генерала – у збройних силах Росії так не буває. Адже всі, хто мають звання вище, ніж майор, мають вміти лише успішно красти. Генералів, як Олександр Лебідь і Лев Рохлін, які були смертельно небезпечні для режиму, вбили.

Шойгу точно не може очолити бунт. Це також не може зробити хтось з генералів, тому що для них це смертельно небезпечно. Але я вірю в те, що бунт рано чи пізно настане. Його почнуть старші лейтенанти, майори, підполковники. Тобто люди, які не настільки сильно вбудовані у путінську систему, люди, у яких в початковому стані ще залишилися поняття честі, обов'язку, християнської совісті, служіння своєму народові, а не диктатурі,

– припустив "Цезар".

Андронніков про можливий бунт у Росії: дивіться відео

Нагадаємо, що європейська розвідка підозрює у підготовці перевороту колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу. У матеріалі CNN мовиться, що він може розглядатися як фігура з потенційним ризиком для стабільності режиму через свій вплив у військовому керівництві. Він входить до найближчого оточення Путіна. у 2024 році Шойгу перейшов на посаду секретаря Ради безпеки Росії та досі має доступ до ухвалення стратегічних рішень у сфері оборони та зовнішньої політики.