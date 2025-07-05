В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: яких областей це стосується
- В Україні з 6 по 8 липня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки через особливі погодні умови.
- Небезпека поширюється на західні, центральні та південні області.
В Україні з 6 по 8 липня оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це стосується майже усієї країни.
Це пов'язано з особливими погодними умовами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
З 6 до 8 липня на території західних, центральних та південних областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
6 липня небезпека пожеж буде високою на усьому заході та частково у центральних та південних областях. Небезпека не стосуватиметься Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.
7 липня попередження пошириться ще на Чернігівську та Полтавську область. Це буде рекордно небезпечний щодо пожеж день у цей період.
8 липня ситуація дещо покращиться. Так, підвищена небезпека мине у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. Водночас попередження поширюється на сході – на Сумську та Дніпропетровську області.
Щодо 9 липня, то поки прогнозу немає.
В яких областях буде підвищена пожежна небезпека 6 – 8 липня