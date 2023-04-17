Приводять в дію "сюрпризи", – в ОК "Південь" розповіли про тактику російських обстрілів

Російські окупанти мають обмежену кількість ракет. Для геноциду українського народу ворог застосовує керовані авіаційні бомби, авіацію, дрони, до яких кріпить розривні гранати.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, не маючи успіхів на полі бою, росіяни ціляться в заміновані території.

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"Росіяни приводять в дію "сюрпризи", які позалишали, втікаючи з правого берега. Вони атакують сільськогосподарські угіддя, відкриті поверхні, підприємства, де самі базувалися за часів окупації. Окупанти влучають саме туди, бо хочуть досягти максимальної детонації і шкоди", – зауважила вона.

У росіян обмежена кількість ракет

Наталія Гуменюк зазначила, що у Росії вичерпаний запас ракет, який доходить до досить критичного рівня. Тому загарбники застосували для обстрілів С-300, яких у ворога є багато. Напередодні Великодня ворог обстріляв Баштанський район Миколаївської області.

За інформацією ОК "Південь", росіяни використовують керовані авіаційні бомби, авіацію, дрони, до яких кріплять розривні гранати.

Вони абсолютно свідомо виглядали місця скупчення людей, де могла перебувати велика кількість цивільного населення. Постраждали лікарні, школи та інші заклади, які не стосуються військових позицій,

– розповіла речниця.

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Ворог майже щодня застосовує авіабомби

Гуменюк підкреслила, що на Півдні росіяни майже щодня використовують авіаційні бомби. Мовиться про тактичні винищувачі Су-35, які підлітаючи на безпечну для себе відстань, не потрапляючи в зону ураження української ППО, випускають бомби, які потім летять на відстані до 70 кілометрів.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" розповіла, що ворог намагається бити у Бериславський район, селище Козацьке Херсонської області, де розташовані потужні сільськогосподарські підприємства.

Вона відзначила, що були випадки, коли українська ППО збивала керовані авіаційні бомби.

Але все-таки протидія нашої ППО проти кожної такої бомби не виміряна однозначно, тому нема доцільності витрачати те, чим ми можемо бити по самих літаках. Нам важливіше, щоб у нас були засоби більш сучасного протиповітряного захисту, які будуть досягати літаків, які пускають ці бомби,

– пояснила Гуменюк.

Речниця наголосила, що місцевим мешканцям не можна ігнорувати повітряні тривоги, а потрібно обов'язково йти в укриття. Якщо є можливість, то варто евакуюватися з населених пунктів, в які б’є ворог.

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