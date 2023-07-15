Пів України охоплювала повітряна тривога: у Запоріжжі пролунали вибухи
У багатьох областях України увечері 15 липня оголошували повітряну тривогу. Схід, Південь, Центр попереджають про загрозу ракетної небезпеки.
Українців закликають негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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Окрім того, українців просять довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог активно атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.
Де сповіщають про загрозу
Станом на 22:21 про загрозу сповіщали жителів таких областей:
- Сумської;
- Харківської;
- Черкаської;
- Полтавської;
- Луганської;
- Донецької;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Кіровоградської;
- Миколаївської;
- Херсонської;
- Одеської.
Схід, Південь, Центр – ракетна небезпека. Зафіксовано виліт двох бортів Ту-22м3 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Загроза пусків крилатих ракет,
– мовиться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Згодом додали про пуск ракет у напрямку Запоріжжя. Станом на 22:20 повідомляють, що у Запоріжжі пролунали вибухи. Деталей наразі не розкривають.
Що кажуть в ОК "Південь"
Наталія Гуменюк – керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня – попередила, що дванадцять ракет "Калібр" можуть бути готовими до пуску по всій території України.
"Ракети морського базування типу "Калібр" можуть сягати 2500 кілометрів, і це загроза для будь-якого регіону України, а не тільки для південних. Треба пам'ятати, що ці ракети можуть бути дуже підступними",
– заявила Гуменюк.
Ці ракети можуть сягати до 2500 кілометрів й створити загрозу для жителів всіх областей. "Калібри" називають надзвуковими. Усе тому, що їхній звук чути у момент вибуху.
Людей закликають бути уважними та обережними й не легковажити своєю безпекою. Українців попереджають: захисники українського неба – постійно напоготові. Водночас навіть наслідки повітряних боїв можуть мати для людей вкрай критичні наслідки.