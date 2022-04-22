Загроза ракетних ударів по Одещині дуже висока, – речник ОВА

22 квітня 2022 , 20:12
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Російські кораблі відійшли на 200 кілометрів від берегової лінії вглиб моря. Проте досі залишається висока ймовірність ракетних ударів по Одещині.

Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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Загроза ракетних ударів в Одесі є

Він наголосив, що мова не йде про висадку російського десанту в Одесі. Але остаточно говорити рано, бо ризик ракетних ударів досі залишається.

Є кораблі Чорноморського флоту, на борту яких стоять ракети "Калібр", ними можуть завдавати удари по наших областях. Також ми знаємо про ракетні дивізіони в тимчасово окупованому Криму. Тож ймовірність завдання ракетних ударів по Одещині окупантами дуже висока,
– заявив Братчук.

Як зараз живе місто

За його словами, життя в Одесі проходить під гаслом "Все для фронту, все для перемоги". Сьогодні у місті відновили економіку, наскільки це можливо. Інфраструктура також працює.

"Великдень зустрічаємо з тривожним настроєм, але пам’ятаємо, що воскрес Христос – воскресне й Україна. Віримо в перемогу і залишаємося оптимістами", – додав Братчук.

Загроза ракетних ударів по Одещині дуже висока, – Братчук


До слова, від середи, 20 квітня, в Одесі змінили час комендантської години. Тепер у місті та області вона триває з 22:00 до 05:00. Відповідне розпорядження видав начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

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Автор: Марія Бондар