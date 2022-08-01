Ракетоносії росії готові використати "Калібри": Братчук попередив про загрозу ракетних ударів

В Одесі перший корабель з українським зерном вирушив морем до Туреччини. Через це можливі провокацій чи ракетні удари від росії. Місцева влада запевняє, що загроза можлива, а ракетоносці країни-агресора готові використати "Калібри".

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він підтвердив, що 5 ракетоносіїв в морі готові до використання ракет "Калібр".

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За його словами, сумарний залп – це близько 40 крилатих ракет.

Я про це спілкувався з представниками ВМС України. Вони теж кажуть, що загроза населення ракетних ударів залишається дуже високою,

– зауважив Братчук.

Речник Одеської ОВА зазначив, що якщо кілька днів тому у морі було таких 2 чи 3 кораблі, то зараз їх вже 5. Інші бойові кораблі чорноморського флоту росії перебувають у безпечній зоні, вони курсують вздовж узбережжя окупованого Криму до Новоросійська.

Він наголосив, що там близько 17 – 18 бойових кораблів на чергуванні. Тобто впевні рухи є, але влада все бачить та відслідковує.

"Сподіваюся не буде загрози зерновому коридору, але щодо Одещини та інших областей – то тут жодних гарантій немає, ракетні обстріли тривають", – додав Братчук.

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До слова, у понеділок, 1 серпня, вперше за понад 5 місяців війни з порту Одеси вийшло судно. Воно завантажене українським зерном і прямує до порту Тріполі, що у Лівані. Воно попрямує визначеним безпечним коридором, передбаченим зерновою угодою.

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