Була загроза ракетної атаки: у Києві та низці областей оголошували тривогу
18 березня 2023, 17:51Читать новость на русском
Удень 18 березня сирени сповістили про повітряну тривогу в Києві та низці областей України. Причиною стала загроза ракетної атаки.
Тривога охопила північні регіони України, зокрема і столицю. Сирени пролунали близько 17:50.
Зверніть увагу Нічна атака "Шахідами" та обстріл Запоріжжя з С-300: хронологія 388 дня війни
18:05 Відбій повітряної тривоги у Сумській області. Тривоги тільки оголошені в Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим, де вони тривають з 4 квітня та 11 грудня минулого року відповідно.18:02 Відбої тривоги оголошені в Полтавській, Чернігівській, Київській областях та Світловодській громаді Кіровоградської області. Загроза атаки зберігається у Сумській області.18:01 У Києві оголошено відбій повітряної тривоги.17:51 За даними моніторингової групи Monitor, є ймовірність ракетних ударів по північних регіонах України.
17:50 Повітряна тривога оголошена у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Світловодській громаді Кіровоградської області.
Також безперервна тривога триває у Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим.