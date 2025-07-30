Біля берегів російської Камчатки стався один із найсильніших землетрусів, подекуди є підтоплення. Попередження про цунамі висотою до 3 метрів отримали прибережні території Тихого океану.

Зокрема, застереження стосуються територій від США до Японії, Китаю та Нової Зеландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Яка загроза для територій поруч?

Через потужний землетрус магнітудою 8,8 на Гаваях, у Північній та Центральній Америці та на островах Тихого океану на південь від Нової Зеландії попереджають про потенційну загрозу цунамі через лихо.

Така можлива небезпека, за даними AP, може тривати понад добу. Відомо, що землетруси здатні спричиняти раптове вертикальне зміщення земної кори, що призводить до цунамі. В історії вже були такі випадки.

Наприклад, у 1960 році в центральному регіоні Чилі стався землетрус магнітудою 9,5 балів. Через це в країні та поза її межами загинуло понад 1,6 тисячі людей, більшість жертв було саме через велике цунамі.

Незадовго після цього, у 1964 році землетрус магнітудою 9,2 бала сколихнув затоку Принца Вільяма на Алясці. Понад 130 людей загинули внаслідок найбільшого зареєстрованого землетрусу в США та подальшого цунамі.

У 2011 році біля узбережжя північно-східної Японії стався землетрус магнітудою 9,1 бала, який спричинив цунамі. Внаслідок землетрусу та цунамі загинуло понад 18 тисяч людей, деяких з яких так і не знайшли.

Також подібні інциденти фіксували в Індонезії, Японії, Еквадорі, Тибеті тощо. Нагадують, що на Камчатці у 1952 році вже був землетрус магнітудою 9,0 балів та цунамі. Утім, тоді про загиблих не повідомлялося.

До слова, місцева влада Камчатки вже повідомила, що кілька людей отримали поранення внаслідок землетрусу. Але точної кількості постраждалих наразі не називають, повідомлень про жертв також немає.