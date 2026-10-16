"Зарядіть телефони та гаджети": на Рівненщині очікують нову хвилю атак

На Рівненщині очікують нову хвилю російських атак. Жителів області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про безпеку своїх близьких.

Про це повідомляє Рівненська ОДА.

Про що попереджають мешканців Рівненщини?

Жителів області закликають подбати про безпеку своїх близьких і не нехтувати попередженнями про небезпеку. Також рекомендують заздалегідь зарядити мобільні телефони та інші гаджети, а також підготувати запасні джерела живлення.

Місцева влада наголошує, що варто бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Людей закликають зберігати пильність і берегти себе та своїх рідних.

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Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки на Рівне загинула одна людина, також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, російські безпілотники пошкодили школу.

Крім того, через удар виникли перебої з електропостачанням у Рівному та навколишніх населених пунктах. Ключові об'єкти життєзабезпечення перейшли на альтернативні джерела живлення.

В обласному центрі через проблеми зі світлом зупинилися тролейбуси. За інформацією "Укренерго", російська дронова атака пошкодила енергетичну інфраструктуру магістральної мережі, яка забезпечує електропостачання Рівненщини.

Енергетики планують відновлювати живлення за резервними схемами, а аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.