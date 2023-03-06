Загроза нових ударів росіян: у Повітряних силах сказали, до чого можуть готуватись окупанти

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни накопичують засоби для атаки по Україні. Адже вороги не досягли мети обстрілів, хоч і атакують об'єкти критичної інфраструктури з осені 2022 року.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що вороги вже використали великий арсенал високоточної далекобійної зброї. Особливо – по критичній інфраструктурі, інформує 24 Канал.

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Як Росія може атакувати Україну

Юрій Ігнат пояснив, що у росіян може працювати виробництво зброї. Щоправда, на обмежених ресурсах. Зокрема, через санкції.

Та не забуваємо про прифронтові регіони, про те, що противник має старі радянські ракети Х-22, С-300,

– заявив Юрій Ігнат.

За словами речника, саме тому ворог не зменшить інтенсивності бойових дій у прифронтових регіонах ракетами.

Окрім того, речник Повітряних сил ЗСУ відповів на питання, чи Росія накопичує зброю для нової масованої атаки, чи вдаватиметься до точкових ударів.

Точкові не точкові, та будуть завдавати (ударів – 24 Канал) по тих цілях, які вони собі обиратимуть. Тому готовність має бути постійною і треба реагувати на сигнали повітряної тривоги,

– заявив Юрій Ігнат.

Росія атакувала Україну дронами