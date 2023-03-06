Загроза нових ударів росіян: у Повітряних силах сказали, до чого можуть готуватись окупанти
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни накопичують засоби для атаки по Україні. Адже вороги не досягли мети обстрілів, хоч і атакують об'єкти критичної інфраструктури з осені 2022 року.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що вороги вже використали великий арсенал високоточної далекобійної зброї. Особливо – по критичній інфраструктурі, інформує 24 Канал.
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Як Росія може атакувати Україну
Юрій Ігнат пояснив, що у росіян може працювати виробництво зброї. Щоправда, на обмежених ресурсах. Зокрема, через санкції.
Та не забуваємо про прифронтові регіони, про те, що противник має старі радянські ракети Х-22, С-300,
– заявив Юрій Ігнат.
За словами речника, саме тому ворог не зменшить інтенсивності бойових дій у прифронтових регіонах ракетами.
Окрім того, речник Повітряних сил ЗСУ відповів на питання, чи Росія накопичує зброю для нової масованої атаки, чи вдаватиметься до точкових ударів.
Точкові не точкові, та будуть завдавати (ударів – 24 Канал) по тих цілях, які вони собі обиратимуть. Тому готовність має бути постійною і треба реагувати на сигнали повітряної тривоги,
– заявив Юрій Ігнат.
Росія атакувала Україну дронами
- У ніч проти 6 березня росіяни випустили по Україні 15 дронів-камікадзе іранського виробництва. Мовиться про Shahed-136 та Shahed-131. Їх російські окупанти запустили з північного напрямку, тобто з Брянської області Росії.
- Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Збройні Сили Україні збили 13 дронів. З них 12 – силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ, один – підрозділами ППО інших складових сил оборони України.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що окупанти хотіли атакувати критичні об'єкти Дніпропетровської області. На щастя, наша ППО збила всі 4 запущені ворожі дрони.
- Окрім того, випускали "Шахіди" у напрямку Києва. Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що ЗСУ збили всі повітряні цілі.