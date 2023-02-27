Існувала загроза удару "Кинджалами": по всій Україні лунала повітряна тривога
Ворог ніяк не заспокоїться та продовжує час від часу підіймати в небо авіацію. Зокрема, повітряну тривогу у всіх областях нашої держави через це оголошували вранці 27 лютого.
Зауважимо, що сигнали пролунали близько 08:25 (про відбої оголосили приблизно через годину). Нехтувати безпекою не слід було у жодному разі, адже існувала загроза прильотів. Усе, що про це відомо, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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09:06 У групі, яка відслідковує активність ворога, констатували, що не мають жодної інформації про зліт стратегічної авіації Росії.
Наразі ситуація типова. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,
– вказано також у повідомленні.
08:26 В моніторингу ворожої авіації написали, що відбувся зліт МіГ-31К ВПС Росії, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Її наші установки ППО, на жаль, не можуть перехопити. Власне, саме через це тривогу оголошено у всіх областях України.
МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ,
– йдеться у повідомленні.
- Одеської
- Дніпропетровської
- Чернігівської
- Харківської
- Житомирської
- Полтавська область
- Херсонської
- Київської
- Запорізької
- Луганської
- Донецької
- Вінницької
- Миколаївської
- Кіровоградської
- Сумської
- Львівської
- Черкаської
- Хмельницької
- Волинської
- Рівненської
- Івано-Франківської
- Тернопільської
- Закарпатської
- Чернівецької областей та у місті Києві.
Окрім того, зауважимо, що уже тривалий час повітряна тривога оголошена на території Луганської області та Кримського півострова.
Повітряна тривога в Україні 27 лютого станом на 08:25 / Карта