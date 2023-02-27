Існувала загроза удару "Кинджалами": по всій Україні лунала повітряна тривога

Ворог ніяк не заспокоїться та продовжує час від часу підіймати в небо авіацію. Зокрема, повітряну тривогу у всіх областях нашої держави через це оголошували вранці 27 лютого.

Зауважимо, що сигнали пролунали близько 08:25 (про відбої оголосили приблизно через годину). Нехтувати безпекою не слід було у жодному разі, адже існувала загроза прильотів. Усе, що про це відомо, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Війну принесли свої ж: як російські війська щодня знищують жителів Бєлгородщини

09:06 У групі, яка відслідковує активність ворога, констатували, що не мають жодної інформації про зліт стратегічної авіації Росії.

Наразі ситуація типова. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,

– вказано також у повідомленні.

У моніторингу ворожої авіації зазначили , що працює тактична авіація Росії на тимчасово окупованих теренах Запорізької області.Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" попередив, що в районі Ростова-на-Дону зафіксовано політ 3 ворожих МіГ-31К.Стало відомо, що злетіло 4 МіГ-31К з Ахтубінська. Ймовірно, вони прямують в сторону авіабази "Саваслейка".За інформацією моніторингових груп, зліт МіГ-31К відбувся з аеродрому "Ахтубінськ" Астраханської області, що на території Росії. Поки все спокійно.Кореспонденти видання "Суспільне. Херсон" повідомили про вибухи. Однак це можуть також працювати реактивні системи залпового вогню, а не ППО, оскільки цей регіон поблизу від лінії зіткнення.

08:26 В моніторингу ворожої авіації написали, що відбувся зліт МіГ-31К ВПС Росії, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Її наші установки ППО, на жаль, не можуть перехопити. Власне, саме через це тривогу оголошено у всіх областях України.

МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ,

– йдеться у повідомленні.

Одеської

Дніпропетровської

Чернігівської

Харківської

Житомирської

Полтавська область

Херсонської

Київської

Запорізької

Луганської

Донецької

Вінницької

Миколаївської

Кіровоградської

Сумської

Львівської

Черкаської

Хмельницької

Волинської

Рівненської

Івано-Франківської

Тернопільської

Закарпатської

Чернівецької областей та у місті Києві.

Повітряна тривога пролунала на території:

Окрім того, зауважимо, що уже тривалий час повітряна тривога оголошена на території Луганської області та Кримського півострова.



Повітряна тривога в Україні 27 лютого станом на 08:25 / Карта