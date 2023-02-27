Існувала загроза удару "Кинджалами": по всій Україні лунала повітряна тривога

27 лютого 2023, 09:25
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Ворог ніяк не заспокоїться та продовжує час від часу підіймати в небо авіацію. Зокрема, повітряну тривогу у всіх областях нашої держави через це оголошували вранці 27 лютого.

Зауважимо, що сигнали пролунали близько 08:25 (про відбої оголосили приблизно через годину). Нехтувати безпекою не слід було у жодному разі, адже існувала загроза прильотів. Усе, що про це відомо, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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09:06 У групі, яка відслідковує активність ворога, констатували, що не мають жодної інформації про зліт стратегічної авіації Росії.

Наразі ситуація типова. Перебувайте у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги,
– вказано також у повідомленні.

09:03 У моніторингу ворожої авіації зазначили, що працює тактична авіація Росії на тимчасово окупованих теренах Запорізької області.08:55 Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" попередив, що в районі Ростова-на-Дону зафіксовано політ 3 ворожих МіГ-31К.08:50 Стало відомо, що злетіло 4 МіГ-31К з Ахтубінська. Ймовірно, вони прямують в сторону авіабази "Саваслейка".08:40 За інформацією моніторингових груп, зліт МіГ-31К відбувся з аеродрому "Ахтубінськ" Астраханської області, що на території Росії. Поки все спокійно.08:28 Кореспонденти видання "Суспільне. Херсон" повідомили про вибухи. Однак це можуть також працювати реактивні системи залпового вогню, а не ППО, оскільки цей регіон поблизу від лінії зіткнення.

08:26 В моніторингу ворожої авіації написали, що відбувся зліт МіГ-31К ВПС Росії, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Її наші установки ППО, на жаль, не можуть перехопити. Власне, саме через це тривогу оголошено у всіх областях України.

МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ,
– йдеться у повідомленні.

08:25 Повітряна тривога пролунала на території:
  • Одеської
  • Дніпропетровської
  • Чернігівської
  • Харківської
  • Житомирської
  • Полтавська область
  • Херсонської
  • Київської
  • Запорізької
  • Луганської
  • Донецької
  • Вінницької
  • Миколаївської
  • Кіровоградської
  • Сумської
  • Львівської
  • Черкаської
  • Хмельницької
  • Волинської
  • Рівненської
  • Івано-Франківської
  • Тернопільської
  • Закарпатської
  • Чернівецької областей та у місті Києві.

Окрім того, зауважимо, що уже тривалий час повітряна тривога оголошена на території Луганської області та Кримського півострова.


Повітряна тривога в Україні 27 лютого станом на 08:25 / Карта

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак