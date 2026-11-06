Росіяни готують новий удар по енергетиці та мостах, – Зеленський розповів про нові дані розвідки

Українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нового удару по енергетичній інфраструктурі, мостах через Дніпро та цивільних об'єктах. Повітряні сили та Збройні Сили України готуються до захисту.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Що відомо про підготовку Росії до нового удару?

Українська розвідка попереджає про підготовку росіянами нової атаки. Серед потенційних цілей – енергетична інфраструктура, мости через Дніпро та цивільні об'єкти.

Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар – по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив на потребі України в ракетах-перехоплювачах для систем протиповітряної оборони Patriot. Кожна домовленість із партнерами та кожен день постачання мають велике значення для захисту країни.

Зеленський закликав союзників не відкладати передачу необхідного озброєння. Також президент попросив українців берегти себе з огляду на загрозу ракетних ударів.

Нагадаємо, 2 листопада Офіс президента повідомив, що Росія готує новий масований удар по енергетичній системі та ключових об'єктах логістики України. Москва розраховувала скористатися тим, що увага міжнародної спільноти буде прикута до виборів у США, а Україна має складнощі з постачанням ракет для систем ППО Patriot.

Зеленський закликав партнерів надіслати Росії чіткі сигнали про те, що терор проти цивільної інфраструктури не принесе їй жодної вигоди. Він також наголосив на необхідності посилити економічний тиск на Москву та обмежити її доходи від нафти й газу.

Зеленський заявив, що Україна продовжує відповідати на російські атаки далекобійними ударами, і пообіцяв точну відповідь на новий удар, який готує ворог. Тим часом українські ремонтні бригади працюють цілодобово, ліквідовуючи наслідки російських обстрілів.