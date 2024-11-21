Засідання Верховної Ради 22 листопада скасували через загрозу удару, – ЗМІ

21 листопада Росія вперше використала по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орешник". На тлі цієї події засідання парламенту, заплановане на п'ятницю, скасували.

22 листопада у Раді мала пройти година запитань до уряду. Однак її не відбудеться. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка і "Українську правду".

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Що сталося

Зазначається, що наступне засідання Ради планується вже в грудні.

За даними ЗМІ, нардепів попередили про про те, що у п'ятницю зберігається висока загроза російського удару по парламенту. Народних обранців закликали обмежити присутність їх та їхніх родин в межах урядового кварталу.

До слова, президент Зеленський відреагував на застосування проти України "Орешника". Глава держави підкреслив, що Путін зробив другий крок за рік до ескалації війни. Першим було залучення до агресії північнокорейських військових.