У Словаччині відповіли, що робитимуть через загрозу удару Росії по АЕС в Україні

Володимир Зеленський заявив, що Росія готує удари по атомній інфраструктурі в Україні. Через це Словаччина заявила, що вимірюватиме рівень радіації на кордоні.

Видання Aktuality написало, що президент Словаччини Петер Пеллегріні на брифінгу для словацьких ЗМІ в ООН в Нью-Йорку розповів, що Братислава повинна підвищити свою пильність.

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Що кажуть в Словаччині через загрозу

Влада Словаччини тепер повинна підвищити свою пильність і бути готовою регулярно вимірювати рівень радіації на словацько-українському кордоні,

– заявив Пеллегріні.

Також він сказав, що ймовірний напад Росії на ядерні об'єкти України може призвести до трагедії, подібної до Чорнобильської, а радіоактивні опади можуть досягти сусідів України.

Як міжнародне співтовариство ми повинні максимально впливати на Росію, щоб вона відмовилася від таких небезпечних дій,

– заявив словацький президент.

Він додав, що Словаччина повинна бути самостійно готова вжити відповідних заходів.

Також Петер Пеллегріні сказав, що вони як країна з ядерними потужностями, мають професійну та технологічну базу, щоб не залежати від інформації з-за кордону, яку можна замаскувати різними способами.

До речі, Володимир Зеленський пояснив, що Путін, за даними нашої розвідки, планує атаку на ядерну енергетику України. Зокрема, щоб від'єднати наші АЕС від енергомережі.