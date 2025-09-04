Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського виданню Le Point.

Що сказав Зеленський про територіальні поступки Росії?

Президент України заявив французькому виданню, що будь-які територіальні поступки Путіну лише створять йому можливості для подальшого наступу на Європу.

Зеленський підкреслив, що деякі ЗМІ висловлювали думку, ніби вихід ЗСУ зі східних регіонів принесе мир, але це не відповідає дійсності. Так, зеленський нагадав про приклад Криму у 2014 році, коли Росія захопила півострів, щоб підготувати наступ на південь України.

Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну незахищений простір поруч з півторамільйонним містом Харків. Він також захопить промисловий центр Дніпро і це відкриє йому нові можливості,

– наголосив лідер України.

За словами Зеленського, первісний план Путіна полягав у захопленні всієї України для використання її як плацдарму для вторгнення в Європу. Успіх цього плану залежить від сили Європи.

Якщо Європа сильна, він, ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона слабка, тоді постраждає від дій Росії,

– додав український президент.

Президент Зеленський також наголосив, що відстань між Москвою і Парижем менше ніж 3 тисяч кілометрів, а ракети, які Росія застосовує проти України, мають дальність ураження 2 500 кілометрів.

Зеленський про готовність Росії до миру

Гарант України підкреслив, що Росія не зацікавлена у мирі та погодиться на нього лише після серйозної військової поразки.

Вона (Росія – 24 Канал) цього не хоче – це очевидно. Ми всі повинні усвідомлювати її цілі, тим більше, що Путін зараз у досить комфортній ситуації. Він має абсолютну владу… Він не звертає уваги на економіку. Звісно, ресурси у нього є,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що міжнародний тиск на Москву поки недостатній, а деякі партнери заявляють про боротьбу з агресором, але тиснуть руки в Китаї. Саме тому, на його думку, Путін не відчуває серйозної загрози.

