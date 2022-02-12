Загроза вторгнення Росії: які країни закликали своїх громадян покинути Україну

Загроза вторгнення Росії до України стала темою номер один на дипломатичній арені та в західній пресі. Через можливе загострення низка країн світу закликає своїх громадян утриматися від візиту до нашої держави, а тих хто зараз тут – покинути Україну чимшвидше.

Іноземні країни називають ситуацію в Україні загрозливою. Про те, хто вже закликав своїх громадян виїхати з нашої країни, читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Ставки зростають: чому насправді іноземців закликали виїхати з України

США

США активно допомагають Україні озброєнням на тлі загрози агресії Кремля, однак разом з тим закликає своїх громадян повернутися на батьківщину.

Держсекретар США Ентоні Блінкен уже неодноразово закликав своїх співвітчизників виїхати з України. Крім того, з такими закликами звернулося і посольство США в Києві.

Якщо ви залишитеся в Україні, будьте обережнішими через злочинність, громадянські заворушення та можливі бойові дії, якщо Росія почне війну. Деякі області мають підвищений ризик,

– заявили у посольстві.

Крім того, Держдеп США також ухвалив рішення евакуювати американців, які працюють в складі моніторингової місії ОБСЄ в Україні. За даними ЗМІ, мова йде про 46 спостерігачів, які до 15 лютого повинні виїхати з України.

Білий дім наполягає, щоб американці, які зараз на території України, покинули нашу країну до 13 лютого. Причиною називають можливе загострення і те, що у цьому випадку США не гарантують можливість евакуації.

Японія

Держдеп США наказав дипломатам, які не займають критично важливих посад в посольстві в Україні, негайно виїхати з нашої держави

Міністерство закордонних справ Японії також звернулося до своїх громадян. Тамтешній уряд відзначив дипломатичні зусилля західних партнерів вгамувати "апетити Кремля", однак ситуацію називають напруженою. Через це МЗС оголосило 4 рівень небезпеки – найвищий.

Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівня,

– заявили в МЗС Японії.

Ситуацію в Україні японські дипломати називають непередбачуваною. Через це МЗС країни закликало своїх громадян покинути Україну комерційними рейсами, а тих, хто планував поїздку до нашої держави – скасувати, якщо немає нагальної потреби.

Нідерланди

Нідерланди поки не такі категоричні щодо евакуації, тому поки що лише рекомендують своїм громадянам виїхати з України. Посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол наголосив, що про евакуацію громадян поки мова не йде. Та тим не менш, при можливості дипломати просять покинути Україну.

Очевидно, що ситуація в Україні та навколо неї невизначена. Вона може раптово і досить швидко загостритися або вийти з-під контролю. І це створює непередбачувану динаміку. Тому актуальним є питання: чи дійсно проживання в Україні є необхідним? Якщо ні, подумайте про те, щоб виїхати раніше,

– заявив де Мол.

Південна Корея

Уряд Південної Кореї пішов значно далі й вирішив заборонити своїм громадянам поїздки до України. Тим, хто зараз на території нашої держави, рекомендують 2 варіанти:

повернутися до Південної Кореї;

виїхати до іншої безпечної країни;

Тим, хто планував поїздку до України наполегливо радять її скасувати. За невиконання цього наказу навіть погрожують покаранням.

Якщо ви не виїдете з країни навіть після попередження про заборону на в'їзд, вас можуть покарати відповідно до паспортного законодавства,

– заявили в МЗС країни.

Заборона набуває чинності з 13 лютого.

Чорногорія

В МЗС Чорногорії відзначили, що безпекова ситуація в Україні залишається непередбачуваною, тому уряд так само закликає своїх громадян виїхати.

МЗС інформує громадян Чорногорії, які проживають в Україні, про розгляд можливості тимчасового виїзду з території цієї країни,

– заявили в МЗС.

Тих, хто таки залишатиметься в Україні, просять постійно контактувати з посольством Чорногорії в Україні.

Ізраїль

Уряд Ізраїлю також звернувся до своїх громадян. Їм рекомендують покинути територію України. І, так само, як уряд Чорногорії, Ізраїль просить своїх громадян зареєструватися на сайті МЗС.

Крім того, на фоні зростання напруги, Ізраїль вирішив наказати родинам своїх дипломатів в Україні повернутися на батьківщину. Однак посольство продовжить свою роботу.

МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів. Посольство продовжує свою роботу,

– заявили в посольстві Ізраїлю в Україні.

Норвегія

Норвегія дала своїм громадянам рекомендацію відмовитися від поїздок до України. Крім того, норвезький уряд просить утриматися від поїздок до Росії та Білорусі (крім Мінська). Однак ця рекомендація є негайною.

Також в МЗС наголосили, що у випадку загострення уряд може не мати можливості евакуювати своїх громадян, тому громадян просять виїхати.

У разі погіршення ситуації з безпекою МЗС матиме обмежені можливості допомагати громадянам Норвегії у цих районах,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, уряд рекомендує ретельно оцінити власну безпеку, звернутися у свою страхову компанію за будь-якою практичною допомогою, стежити за повідомленнями у надійних національних та міжнародних ЗМІ.

Велика Британія

Звернутися до своїх громадян з таким же закликом і просить не відвідувати нашу країну. Крім того, там анонсували евакуацію дипломатів.

Однак пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що посольство продовжить свою роботу.

Я залишаюсь у Києві та продовжую працювати разом із основною командою. Посольство залишається працювати,

– наголосила Сіммонс.

Естонія

У МЗС Естонії просять громадян утриматися від поїздок в Україну без нагальної потреби. Причина незмінна – загострення безпекової ситуації.

Тим, хто зараз в Україні, рекомендують виїхати чимшвидше, якщо є така можливість.

Латвія

Латвійський уряд також не залишився осторонь і теж просить своїх громадян повернутися додому. Однак через те, що між Україною та Латвією розташована Білорусь, МЗС країни просить обирати безпечний маршрут – через країни Євросоюзу та НАТО.

Канада

Канада уже вдруге закликала своїх громадян повернутися з України. Цього разу глава МЗС Мелані Жолі закликала зробити це негайно.

Я закликаю усіх канадців в Україні провести необхідну підготовку, аби негайно покинути країну,

– заявила міністерка.

Бельгія

У своєму зверненні до громадян, які перебувають в Україні, МЗС Бельгії наголосило на тому, що у випадку загострення в Україні, уряд може не мати змоги евакуювати своїх земляків. Через це дипломати просять повернутися громадян комерційними рейсами.

У разі раптового погіршення ситуації в Україні можуть бути серйозно порушена робота засобів зв’язку, таких як Інтернет та телефонний трафік. Це може мати серйозні наслідки для функціонування аеропортів і перешкоджати авіаперевезенням в Україну, з неї та всередині неї,

– наголосили в міністерстві.

Нова Зеландія

У Новій Зеландії також наголосили на тому, що можуть виникнути проблеми з евакуацією у випадку загострення. Ще більше проблем додає те, що Нова Зеландія не має дипломатичного представництва.

Через це уряд країни не має змоги ефективно допомагати своїм громадянам, які зараз перебувають в Україні. Тому їх закликають повернутися додому.

Австралія

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон звернувся до громадян, які зараз перебувають в Україні. Він закликав їх покинути Україну через те, що ситуація стає напруженішою.

Наша порада зрозуміла, це небезпечна ситуація. Вам слід виїхати з України,

– заявив Моррісон.

Північна Македонія

Уряд Північної Македонії також застеріг своїх громадян від поїздок до України й звернувся до своїх громадян в Україні. Зараз їм пропонують 2 варіанти

покинути Україну негайно;

поки що залишатися, але обов'язково постійно контактувати з посольством Північної Македонії в Києві.

Фінляндія

Посольство Фінляндії в Україні закликало своїх громадян негайно виїхати з нашої країни. Дипломати закликають скористатися комерційними рейсами, поки є така можливість.

Закликаємо негайно покинути країну через загрози, які існують через подальшу напружену та непередбачувану безпекову ситуацію в Україні,

– йдеться в заяві посольства.

Німеччина

МЗС Німеччини також вирішило закликати громадян виїхати з України через загрозу, яку створює Росія. Щобільше, уряд навіть вирішив припинити роботу Донецького консульства, яке через окупацію тимчасово працювало в Дніпрі.

Якщо ви зараз перебуваєте в Україні, переконайтеся, що ваша присутність є абсолютно необхідною. Якщо це не так, залиште країну в найкоротші терміни,

– заявили в МЗС Німеччини.

МЗС України закликає зберігати спокій

Новини про заклики іноземних країн викликають занепокоєння, а подекуди і паніку. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що зараз наша країна робить усе можливе для дипломатичного врегулювання напруги.

Ніколенко також звернув увагу на те, що наша влада та армія готові до всіх можливих сценаріїв, а міжнародні партнери підготували нищівні санкції проти Кремля на випадок, якщо той наважиться на агресію.

Тому МЗС закликає українців зберігати спокій, адже паніка тільки допомагає агресору дестабілізувати ситуацію.

Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку,

– наголошують в МЗС.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.